Será que a IA é a volta de Jesus Cristo?
Yuval Harari, aquele israelense pensador master do Universo, esteve no Brasil e falou muita coisa apocalíptica sobre Inteligência Artificial. Mas fiquei presa na parte em que ele diz que a IA poderá substituir religiões, criar novos instrumentos financeiros tão complexos que nem reguladores vão entender e criar estratégias de guerra que o humano nunca pensou. Vai ser um verdadeiro "seja o que Deus quiser". Mas foi o Leo, motorista de Uber, que provou a teoria de Harari.
Então você precisa continuar lendo a coluna de hoje que ainda vai falar da guerra de delivery dos chinos (ainda dá tempo de participar) e te contar por que o Monet viraliza há mais de cem anos. (E viralizou na exposição do Masp.)
O fim do mundo
Já pensou se a IA começa a dar a real do que a Bíblia diz ou não diz sobre isso ou aquilo? Sim, a IA sabe a Bíblia de cor e salteado, mais do que João 8:32. Sabe citar qualquer trecho em um segundo.
Para testar a teoria do Harari, fiz uns questionamentos sobre o que o Livro Sagrado diz a respeito de relações homoafetivas (que as religiões dizem serem proibidas).
Eis a resposta:
"A Bíblia traz proibições contra práticas homoeróticas no contexto de rituais ou exploração. Mas não aborda diretamente relações homoafetivas de afeto, respeito e compromisso."
E as mulheres, ChatGPT, devem ser submissas aos homens, segundo a Bíblia?
"Alguns textos bíblicos prescrevem submissão da mulher ao homem. Mas outros textos mostram igualdade e liderança feminina. A Bíblia é um mosaico de tradições em disputa, não um manual uniforme."
Uau! Que choque, né?
E se a IA for Deus?
Saindo da palestra do Harari com todos esses pensamentos, peguei um Uber. O motorista, talvez nos seus 40, curioso, quis saber que parada era aquela que estava rolando no auditório do Parque Ibirapuera. Expliquei que era o lançamento de um grande evento de inovação, arte, música e criatividade que vai acontecer no ano que vem (era o lançamento da SXSW brasileira), vai ocupar todo o Parque e trazer muitos palestrantes importantes como o Harari. E contei essas coisas que ele falou.
Leo, o tal motorista do Uber, sem pestanejar, mandou essa:
"Sabe o que fico pensando? Será que Deus é a IA? Será que a IA é a volta de Jesus Cristo? O universo paralelo de Jesus?"
Eis o Uber provando que o Harari sabe o que está falando. Mas se a IA for a volta de Jesus, só quero dizer que então o fim do mundo chegou (segundo me informou a IA com base na Bíblia). Just saying.
Nota: Harari diz que existe uma solução para o cenário apocalíptico que ele traça para o mundo com IA. Se o ser humano confiar mais no outro ser humano do que na IA. É, acho melhor nos familiarizarmos mais mesmo com o livro do Apocalipse.
Ousadia. Faço votos para que o Rafael Lazarini, organizador do SP2B, junto com o Hugh Forrest (que deixou a SXSW e vai ajudar a fazer o SP2B) sejam ousados o suficiente para encherem o Parque Ibirapuera de palestrantes chineses na SXSW brasileira. Como discutir futuro e inovação sem os chineses? Se o fizerem, já vão sair anos-luz na frente da SXSW americana.
SXSP - A secretária de Cultura do Estado de São Paulo, Marília Marton, confessou que o evento no Brasil foi batizado como SP2B porque avaliaram que iam tomar um processo por violação de marca se usassem SXSP.
A ideia original era fazer uma franquia da SXSW, em São Paulo, mas os donos do evento disseram que só conseguiriam pensar nisso a partir de 2027. Os organizadores e o governo de São Paulo (que apoia a iniciativa) resolveram fazer por conta.
A guerra de delivery dos chinos
Para quem não conseguiu pegar uma das frentes da guerra bilionária que os chineses de delivery estão travando no Brasil, ainda dá tempo de tentar conquistar a Meituan, dona da marca Keeta. A empresa está tocando um processo de pedido de informações para diversas agências de publicidade. Por enquanto, estão no páreo Artplan, BETC Havas, DPZ, Galeria, Suno e VML.
Fogo no parquinho. Nesta semana, quem botou fogo no parquinho nesta guerra foi a 99food (da chinesa Didi) lançando a campanha da Ivete Sangalo com música de Pedro Sampaio. Assinada pela CP+B, a campanha tomou conta de São Paulo. O Kassu, lá da CP+B, disse que a ideia era dar a sensação de que só se via 99food.
Se a ideia era tomar o noticiário, também deu certo (mas não sei se foi intencional).
O relançamento da marca (99food já existia antes) esbarrou na Cidade Limpa e o show da Ivete que era para acontecer em frente ao prédio da Baleia, na Faria Lima, não rolou. A prefeitura achou que instalar no local uma bag gigante, do tamanho da baleia, estava mais para propaganda do que qualquer outra coisa. O show teve que ser transferido para o rooftop do Shopping Light. Perdeu impacto, claro.
Mas teve mais notícias envolvendo a empresa.
A Keeta já está processando a 99food por conta de contratos de exclusividade que limitariam sua entrada no país. E a 99food está processando a Keeta acusando de usar indevidamente sua identidade visual. Uma festa danada.
Eu? O iFood não diz nada, só observa. Mentira, faz mais do que observar. Fez parceria com UberEats, o sócio chinês vendeu a participação que tinha na Meituan pra focar só no iFood e a empresa saiu anunciando R$ 17 bilhões de investimentos. E caso alguém não saiba, a agência do iFood é a DM9.
Só óleo. Quem parece que só observa mesmo é o Rappi. Como disse um executivo, enquanto uns jogam pra torcida, eles trabalham. Claro, claro, já diria Sun Tzu. A propósito, o Rappi trabalha por job com as agências então pode ser uma frente também.
Monet ainda viraliza
Você viu o Monet? Um século depois e o cara continua atraindo multidões. O Museu de Arte de São Paulo (Masp) está com uma exposição das obras do pintor chamada "A Ecologia de Monet" - nome que me pareceu meio forçado, mas como meu conhecimento de arte se resume ao meu Vincent psicografado, recolho-me à minha insignificância.
Nos dois dias da semana em que as noites são patrocinadas, ou seja, quando o ingresso é free, oito mil pessoas visitam a exposição. (De corpo presente, nada de virtual) Oito mil!!! Nubank e B3 bancam essa conta. O Masp tem ainda outros patrocinadores que realizam tours gratuitos com clientes pela exposição, como a Delfia (que se apresenta como a única consultoria de TI a patrocinar o museu).
Um hit. Mas eu quis escrever sobre Monet para contar a seguinte história (maravilhosa) que está no livro "Hit Makers", de Derek Thompson.
Não é desde sempre que Monet é esse sucesso de público e crítica. A virada aconteceu quando Gustave Caillebotte, um milionário da época e pintor da verve impressionista, deixou como herança ao Estado francês sua coleção particular de quadros impressionistas. O testamento exigia inclusive a exposição das obras no Museu de Luxemburgo, em Paris.
A doação virou o maior bafafá: críticos chamaram de "porcaria", professores ameaçaram se demitir e o governo hesitou. Renoir (sim, o pintor), que era o testamenteiro do Caillebotte, lutou por anos para conseguir que o testamento fosse cumprido.
Quando parte do acervo enfim foi exposta, anos depois, a polêmica fez a fila virar quarteirão. Multidões lotaram o museu. Era o ano de 1897 e acontecia em Paris a primeira exposição do impressionismo. Nasciam também os cânones — Monet, Renoir, Degas, Cézanne, Manet, Pissarro e Sisley (todos parças de Caillebotte).
Em 1990, a Universidade de Cornell estudou o fenômeno e chegou à conclusão que até hoje esses são os impressionistas mais famosos da História e a única qualidade exclusiva compartilhada por eles é que eram os pintores da herança de Caillebotte (ele não doou nenhuma pintura feita por ele mesmo).
Melhor detalhe: para ajudar os brothers, Caillebotte comprava deles só aquelas aquelas obras de arte que pareciam particularmente impossíveis de serem vendidas. (não, não quer dizer que eram feias, só quer dizer que ninguém queria comprá-las.)
Já vi em algum lugar. O estudo de Cornell também mostrou como a familiaridade pesa. Alunos expostos repetidamente a quadros impressionistas menos famosos passaram a preferi-los aos célebres. Ou seja, exposição e repetição criam desejo e constroem reputação.
Moral da História: o algoritmo já era aleatório em 1897 e monetizava o Monet. (ah, não, eu não mandei essa. Não mesmo, foi o Chello).
Dica: o sucesso da exposição do Monet foi tamanho que o Masp decidiu prorrogar até o dia 06 de setembro. As noites de terças e sextas são gratuitas.
Então vá ao museu, monetize o Monet e volte aqui na semana que vem, peloamor. Beijo, me liga.
