Será que a IA é a volta de Jesus Cristo?

Yuval Harari, aquele israelense pensador master do Universo, esteve no Brasil e falou muita coisa apocalíptica sobre Inteligência Artificial. Mas fiquei presa na parte em que ele diz que a IA poderá substituir religiões, criar novos instrumentos financeiros tão complexos que nem reguladores vão entender e criar estratégias de guerra que o humano nunca pensou. Vai ser um verdadeiro "seja o que Deus quiser". Mas foi o Leo, motorista de Uber, que provou a teoria de Harari.

Então você precisa continuar lendo a coluna de hoje que ainda vai falar da guerra de delivery dos chinos (ainda dá tempo de participar) e te contar por que o Monet viraliza há mais de cem anos. (E viralizou na exposição do Masp.)

O fim do mundo

Já pensou se a IA começa a dar a real do que a Bíblia diz ou não diz sobre isso ou aquilo? Sim, a IA sabe a Bíblia de cor e salteado, mais do que João 8:32. Sabe citar qualquer trecho em um segundo.