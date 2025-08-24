Como Paola Carosella e Fogaça entraram na guerra dos foods chineses
Os foods chineses estão em guerra no Brasil. E o que isso significa? Muita propaganda, muito cupom de desconto e muita, mas muita treta. Nesta semana, dois personagens masterchefs viraram protagonistas da guerra: Paola Carosella e Henrique Fogaça.
A história dos dois masterchefs foi de um suposto affair, passando por cortes de uma entrevista com a Blogueirinha sendo apagados das redes sociais ao Fogaça virando garoto-propaganda.
Comecemos pela segunda-feira. O 99food, do grupo chinês Didi, foi lançado oficialmente nesta semana, em São Paulo. Chegou chegando. Espalhou Ivete Sangalo e Pedro Sampaio por todo lugar, quis fazer show deles no prédio da Baleia na Faria Lima (mas a Cidade Limpa não deixou), tomou conta da mídia OOH (Out of Home). E como diz o Kassu, chefe de criação da CP+B que atende a 99food, ficou só observando uma de suas garotas propagandas viralizando nas redes sociais.
Paola Carosella assinou um contrato de exclusividade de delivery do seu restaurante com a 99food e foi a voz escolhida pela empresa para anunciar sua volta ao negócio de entregas. Calhou que bem na semana em que o 99food começou a funcionar oficialmente em São Paulo, Paola virou o assunto do momento por conta de uma entrevista na Blogueirinha, da DiaTV.
Lá pelas tantas, a Blogueirinha pergunta sobre um suposto affair com Fogaça. E Paola ironiza dizendo que ia deixar o povo imaginar. O povo imaginou e só se falou disso. Foi tanta treta que as duas apagaram os vídeos com os cortes da entrevista que estavam bombando nas redes.
Eis que na sexta à tarde, chegou o comunicado oficial de Fogaça sobre o assunto: "Quem me conhece sabe que eu não costumo falar muito da minha vida pessoal. Nem quero ficar alimentado imaginação das pessoas" para concluir: "Então, sim, eu tenho um caso. Meu caso é com o iFood".
Sim. O iFood, que é atendido pela DM9, estava ligado no rolê e correu para contratar Henrique Fogaça como seu garoto propaganda para tentar entrar na conversa (e gerar mídia espontânea como esta aqui).
Mas por que esse episódio importa?
Porque ele retrata bem como será a guerra dos foods chineses. Tiro, porrada e bomba para todo lado. Intrigas, brigas, festas canceladas, processos judiciais.
Veja a Keeta, por exemplo, do grupo chinês Meituan. Nem chegou direito no Brasil e já está processando o 99food por conta de contratos de exclusividade que limitariam sua entrada no país. E a 99food respondeu com um outro processo contra a Keeta acusando a empresa de usar indevidamente sua identidade visual. Uma festa danada.
O iFood não diz nada, só observa. Mentira, faz mais do que observar. Veja a contratação do Fogaça. Mas teve mais. A empresa fez parceria com UberEats, o dono do iFood vendeu a participação que tinha na Meituan, na China, para focar só no seu delivery brasileiro e a empresa saiu anunciando R$ 17 bilhões de investimentos.
Só óleo. Quem parece que só observa mesmo é o Rappi. Como disse um executivo, enquanto uns jogam pra torcida, eles trabalham. Claro, claro, já diria Sun Tzu.
Guerra das agências. Vendo o 99food gastando milhões em campanhas para se posicionar como se já fosse um líder de mercado, o iFood respondendo à concorrência gastando com milhões de dinheiros em campanhas, os executivos e donos de agências de publicidades estão enlouquecidos atrás da conta da Keeta, do grupo Meituan.
O grupo chinês abriu um processo de pedido de informações para diversas agências de publicidade. Por enquanto, estão no páreo pela conta: Artplan, BETC Havas, DPZ, Galeria, Suno, VML e WMcCann.
Essa guerra das agências foi assunto da coluna que publico toda sexta-feira. Além dessa treta chinesa, também falei dos insights do Yuval Harari sobre como as religiões vão mudar. Será que Deus é a IA? Ainda contei a historia de como Monet viraliza há mais de um século. Você confere tudo aqui:
