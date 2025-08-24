Como Paola Carosella e Fogaça entraram na guerra dos foods chineses 

Paola Carosella assinou um contrato de exclusividade de delivery do seu restaurante com a 99food e foi a voz escolhida pela empresa para anunciar sua volta ao negócio de entregas. Calhou que bem na semana em que o 99food começou a funcionar oficialmente em São Paulo, Paola virou o assunto do momento por conta de uma entrevista na Blogueirinha, da DiaTV.

Lá pelas tantas, a Blogueirinha pergunta sobre um suposto affair com Fogaça. E Paola ironiza dizendo que ia deixar o povo imaginar. O povo imaginou e só se falou disso. Foi tanta treta que as duas apagaram os vídeos com os cortes da entrevista que estavam bombando nas redes.

Eis que na sexta à tarde, chegou o comunicado oficial de Fogaça sobre o assunto: "Quem me conhece sabe que eu não costumo falar muito da minha vida pessoal. Nem quero ficar alimentado imaginação das pessoas" para concluir: "Então, sim, eu tenho um caso. Meu caso é com o iFood".

Sim. O iFood, que é atendido pela DM9, estava ligado no rolê e correu para contratar Henrique Fogaça como seu garoto propaganda para tentar entrar na conversa (e gerar mídia espontânea como esta aqui).

Mas por que esse episódio importa?

Porque ele retrata bem como será a guerra dos foods chineses. Tiro, porrada e bomba para todo lado. Intrigas, brigas, festas canceladas, processos judiciais.