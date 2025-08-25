Monet ainda viraliza, um século depois. Como ele consegue?

Não é desde sempre que Monet é esse sucesso de público e crítica. A virada aconteceu quando Gustave Caillebotte, um milionário da época e pintor da verve impressionista, deixou como herança ao Estado francês sua coleção particular de quadros impressionistas. O testamento exigia inclusive a exposição das obras no Museu de Luxemburgo, em Paris.

A doação virou o maior bafafá: críticos chamaram de "porcaria", professores ameaçaram se demitir e o governo hesitou. Renoir (sim, o pintor), que era o testamenteiro do Caillebotte, lutou por anos para conseguir que o testamento fosse cumprido.

Quando parte do acervo enfim foi exposta, anos depois, a polêmica fez a fila virar quarteirão. Multidões lotaram o museu. Era o ano de 1897 e acontecia em Paris a primeira exposição do impressionismo. Nasciam também os cânones — Monet, Renoir, Degas, Cézanne, Manet, Pissarro e Sisley (todos parças de Caillebotte).

Em 1990, a Universidade de Cornell estudou o fenômeno e chegou à conclusão que até hoje esses são os impressionistas mais famosos da História e a única qualidade exclusiva compartilhada por eles é que eram os pintores da herança de Caillebotte (ele não doou nenhuma pintura feita por ele mesmo).

Melhor detalhe: para ajudar os brothers, Caillebotte comprava deles só aquelas aquelas obras de arte que pareciam particularmente impossíveis de serem vendidas (não, não quer dizer que eram feias, só quer dizer que ninguém queria comprar).

Já vi em algum lugar. O estudo de Cornell também mostrou como a familiaridade pesa. Alunos expostos repetidamente a quadros impressionistas menos famosos passaram a preferi-los aos célebres. Ou seja, exposição e repetição criam desejo e constroem reputação.