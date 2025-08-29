Qual o tamanho da fatia do João Camargo na CNN?

E o meu guaraná? Quando eu ouvi Meu Pequeno Guaraná pela primeira vez, jurava que era um comercial. Nada. Era só uma das músicas de maior sucesso do filme das Guerreiras do K-Pop. (Vai numa festa de criança que toque essa música e você vai entender exatamente o que estou falando). Será que isso vai virar venda efetiva de guaraná? (Como me disse a Ambev, ganha uma vaga no time de Guaraná quem descobrir a resposta. O Ted Ketterer da Coca não viu minha mensagem).

E como não poderia deixar de ser, o guaraná só existe na letra da canção que circula no filme em português brasileiro porque ficou difícil enfiar um re-fri-ge-ran-te na melodia.

A nova mídia descoberta pela Jovi

A Jovi foi chegando assim como quem não quer nada, mas já tem ambições de gastar o que uma BYD gasta na propaganda na medida em que for conquistando mercado (assim me contou o Jorge Gloss, diretor de marketing e primeiro funcionário da Jovi no Brasil).

A marca de celulares chinesa entrou no país com um diferencial: garantia de duração da bateria. Não só garante que a bateria dura mais de 24 horas como garante que isso vai continuar acontecendo por no mínimo 3 anos. (Algo muito parecido com o movimento das montadoras chinesas uns dez anos atrás, que davam garantia de 5 anos para conquistar a confiança do público. Lembram disso?)

Quando o chefão do marketing da empresa é um estrategista e fica definido que o diferencial é a duração da bateria, acontece o quê? Surge uma nova mídia. A Jovi está ocupando as tomadas de bares e restaurantes. Sabe a galera que vai carregar celular porque está acabando a bateria? Então, a Jovi botou um anúncio na tomada dizendo que se a pessoa tivesse um celular deles não estaria se preocupando com isso.