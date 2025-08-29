Qual o tamanho da fatia do João Camargo na CNN?
Há exatamente uma semana, João Camargo deixou a CNN Brasil. Teria ele brigado com seu sócio Rubens Menin? Ele continua dando cartas na CNN? Deixou, pero no mucho, porque continua sócio. Mas quanto é sua participação? A coluna de hoje está tão quente de bastidor que até desliguei o aquecedor. Até o João Dória está por aqui. Até a GenZ chegou aos 30 anos. Até os caçadores de demônios do K-Pop compareceram para vender guaraná. E aí, para fechar com chave de ouro, os chineses da Jovi, que vendem smartphones, criaram uma nova mídia no Brasil. Diga-me, você precisa ir até o fim, né?
Rubens Menin x João Camargo
No primeiro evento depois de sua saída da CNN Brasil (aquele evento em que o Centrão lançou extraoficialmente o Tarcísio para presidente), João Camargo dizia entre um painel e outro que deixou a emissora para se dedicar a seus negócios e coisa e tal, mas que continuava firme e forte como sócio.
E qual é sua participação? Vai chegar a uns 30%. "Vai chegar" significa que é uma opção de compra?
Camargo desviou o assunto.
Guilherme Ravache, do Valor, contou que Camargo tem atualmente cerca de 7,5% da CNN e seu contrato previa o aumento da participação a depender da entrega de resultados como principal executivo da emissora. Mas há controvérsias sobre se a gestão de Camargo atingiu as metas.
O bastidor. Amigos e executivos próximos a Menin contam que a saída de Camargo se deu porque havia um certo incômodo por conta da mistura dos negócios de Camargo (Rádio Transamérica e Esfera) com a CNN. Menin é acionista do banco Inter e da MRV, duas empresas com capital em bolsa.
A Esfera é conhecida como uma empresa de lobby para reunir políticos e empresários. Para Camargo, a gestão da CNN era um ativo importante nesta atividade (mesmo que não interferisse editorialmente na emissora, a possibilidade de que poderia interferir contava e muito nos relacionamentos).
O anúncio. A ideia era anunciar a saída de João Camargo na segunda-feira desta semana. Mas Camargo já largou a notícia na sexta passada mesmo. Imagina, deixar a notícia de sua saída competir com um dos maiores eventos do ano da Esfera?
E o Dória? Não é que João Dória andou reclamando com Menin de concorrência desleal do João Camargo ao usar a CNN Brasil para levar prestígio à Esfera? Sim, aquele Dória, do Lide, que foi governador de São Paulo. Como dizem algumas fontes, o Lide tem se machucado na competição com a Esfera.
Realitè - Adivinha quem era o empresário mais famoso na plateia do evento que lançou Tarcísio? Spoiler: é publicitário. Sim, ele em pessoa, Roberto Justus. O empresário permaneceu no evento enquanto os líderes do Centrão estavam por lá. Será que ele quer ser candidato a alguma coisa?
Vocês se ligaram que a Gen Z já tem quase 30 anos?
Todo mundo fala de GenZ como se fosse um bando de adolescentes. Mas a real é que essa geração já está beirando os 30 anos (15 aos 28) e muitos deles estão na liderança das empresas. (Aliás, já tem GenZ bilionário com suas startups.)
A Cíntia Gonçalves, que é a estrategista e sócia da Suno, fez uma pesquisa espetacular sobre o comportamento deles no trabalho. A palavra "aprendizagem" surge o tempo todo. Mas vale notar que esse pessoal está tendo que aprender as coisas com um vídeo no YouTube ou perguntando para o ChatGPT porque não conseguem acessar seus chefes para aprender com eles.
Se fôssemos trazer o estudo para a seção de como as marcas conquistam a GenZ, Cíntia diz que a pesquisa sugere que essa geração está em busca de experiências no mundo real (todo mundo cansado de rede social). Aliás, o dado surpreendente é que a maioria da GenZ quer trabalho híbrido e não só home office.
Mas o que mais me chamou a atenção foi a resposta para a pergunta sobre o que faria o GenZ ficar em seu emprego. As mulheres responderam: ser ouvidas e ter espaço para colocar opiniões. E os homens: terem benefícios como plano de saúde e alimentação (garantindo papel de sustentadores da família).
Durma com um barulho desses.
Efeito GenZ no Meli
Cesar Hiraoka, diretor de marketing do Mercado Livre, me contou outro dia que um dos motivos de o marketplace ter decidido baixar o valor mínimo de compra para se ter frete grátis (hoje é 19,90) foi por causa da GenZ. Essa galera ganha menos e tem um tíquete de compra menor. Outra curiosidade que ele me contou é que eles notaram que a Gen Z não quer muito essa história de um clique. Eles querem ficar scrollando e ver sugestões do que podem comprar.
O K-Pop é pop demais da conta
O filme Guerreiras do K-Pop definitivamente mudou o jogo. Dá uma olhada no que aconteceu na última quinzena.
1. Esta semana a Netflix anunciou que este é o filme mais visto mundialmente da história da plataforma. Foram 236 milhões de views (eu diria que o fato de as crianças ficarem assistindo em looping ajuda qualquer estatística).
2. No fim de semana, o filme saiu do streaming e foi para o cinema (sim, isso mesmo, primeiro no streaming e depois para o cinema). Pela primeira vez em 18 anos, a Netflix teve um filme número 1 em bilheterias nos Estados Unidos, segundo a revista Billboard. A estimativa é de que arrecadou entre US$ 16 e 18 milhões em ingressos.
3. Na semana passada, quatro músicas do filme chegaram ao top 10 da famosa lista da Billboard. Sim!!! Simultaneamente. No Spotify dos Estados Unidos, duas músicas estão no top 5, neste momento, enquanto escrevo.
Curiosidade. Nas estatísticas do Spotify do Brasil, as músicas do filme não estão no top 20. Nos Estados Unidos, aparecem no top 5 dos públicos de 13 a 17 e depois dos públicos de 25 a 55 (certamente são os pais botando as músicas para os filhos ouvirem).
Os demônios. Para quem não tem filhos e, portanto, não viu o filme, ele é centrado em um trio de superstars do K-Pop que são caçadoras de demônios e o maior inimigo delas é uma boy band rival que é formada por demônios disfarçados. O nome do filme em inglês é K-Pop Demon Hunters.
Eu fiquei chocada com essa história dos demônios, mas as crianças não têm essa noia não. Apesar de ficar claro no filme que os demônios são do mal, eles não são monstros horrorosos, que vão aterrorizá-las na hora de dormir.
(Mas ainda acho que as crianças não ficam com medo porque nunca ouviram disco de vinil e não sabem que dava para ouvir o diabo ao tocar o disco da Xuxa ao contrário.)
E o meu guaraná? Quando eu ouvi Meu Pequeno Guaraná pela primeira vez, jurava que era um comercial. Nada. Era só uma das músicas de maior sucesso do filme das Guerreiras do K-Pop. (Vai numa festa de criança que toque essa música e você vai entender exatamente o que estou falando). Será que isso vai virar venda efetiva de guaraná? (Como me disse a Ambev, ganha uma vaga no time de Guaraná quem descobrir a resposta. O Ted Ketterer da Coca não viu minha mensagem).
E como não poderia deixar de ser, o guaraná só existe na letra da canção que circula no filme em português brasileiro porque ficou difícil enfiar um re-fri-ge-ran-te na melodia.
A nova mídia descoberta pela Jovi
A Jovi foi chegando assim como quem não quer nada, mas já tem ambições de gastar o que uma BYD gasta na propaganda na medida em que for conquistando mercado (assim me contou o Jorge Gloss, diretor de marketing e primeiro funcionário da Jovi no Brasil).
A marca de celulares chinesa entrou no país com um diferencial: garantia de duração da bateria. Não só garante que a bateria dura mais de 24 horas como garante que isso vai continuar acontecendo por no mínimo 3 anos. (Algo muito parecido com o movimento das montadoras chinesas uns dez anos atrás, que davam garantia de 5 anos para conquistar a confiança do público. Lembram disso?)
Quando o chefão do marketing da empresa é um estrategista e fica definido que o diferencial é a duração da bateria, acontece o quê? Surge uma nova mídia. A Jovi está ocupando as tomadas de bares e restaurantes. Sabe a galera que vai carregar celular porque está acabando a bateria? Então, a Jovi botou um anúncio na tomada dizendo que se a pessoa tivesse um celular deles não estaria se preocupando com isso.
Vacina. A dona da Jovi é a chinesa Vivo (que não tem nada a ver com a brasileira Vivo). Para trazer seus celulares para cá teve que buscar um novo nome, então Jovi só tem no Brasil, e outra decisão estratégica foi trazer a produção para o país. (Isso é vacina para fugir de brigas comerciais e ideológicas como a que estamos vendo acontecer com o tarifaço do Trump).
Digamos que hoje eu tava trabalhada no "Só tem no Brasil", né? Então é isso. Beijo, me liga. E passa lá em casa. E volta aqui na sexta que vem.
