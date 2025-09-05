Globo faz combo William Bonner para despedida do JN

William Bonner causou o maior rebuliço entre as agências de publicidade ao anunciar que vai deixar a bancada do Jornal Nacional depois de 29 anos. Mas o pessoal só quer saber mesmo é se Bonner vai poder fazer publi. Uma coisa é certa, a Globo não dormiu no ponto e já lançou a promo do Bonner da propaganda. E hoje na coluna você vai ler ainda sobre a grande movimentação das agências globais e uma baixa de Cannes já de emprego novo.

Promo do Bonner

Você compra um Jornal Nacional mais um Jornal Nacional de Sábado e leva grátis um Fantástico. É o combo William Bonner passando na sua rua. A Globo quer aproveitar a última semana do jornalista à frente do JN para faturar com o intervalo comercial. Na peça que está sendo enviada às agências de publicidade, o time comercial da emissora conta que o anúncio de sua saída, que ele mesmo fez na última segunda-feira, fez o jornal bater recorde de audiência dos últimos dois anos alcançando cerca de 32 milhões de pessoas.

A cota cheia de um break no JN sai entre R$ 1 e 1,5 milhão. Mas cada cliente ganha um desconto de acordo com o grau de relacionamento.