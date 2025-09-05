Globo faz combo William Bonner para despedida do JN
William Bonner causou o maior rebuliço entre as agências de publicidade ao anunciar que vai deixar a bancada do Jornal Nacional depois de 29 anos. Mas o pessoal só quer saber mesmo é se Bonner vai poder fazer publi. Uma coisa é certa, a Globo não dormiu no ponto e já lançou a promo do Bonner da propaganda. E hoje na coluna você vai ler ainda sobre a grande movimentação das agências globais e uma baixa de Cannes já de emprego novo.
Promo do Bonner
Você compra um Jornal Nacional mais um Jornal Nacional de Sábado e leva grátis um Fantástico. É o combo William Bonner passando na sua rua. A Globo quer aproveitar a última semana do jornalista à frente do JN para faturar com o intervalo comercial. Na peça que está sendo enviada às agências de publicidade, o time comercial da emissora conta que o anúncio de sua saída, que ele mesmo fez na última segunda-feira, fez o jornal bater recorde de audiência dos últimos dois anos alcançando cerca de 32 milhões de pessoas.
A cota cheia de um break no JN sai entre R$ 1 e 1,5 milhão. Mas cada cliente ganha um desconto de acordo com o grau de relacionamento.
O último dia de Bonner liderando a bancada será em 31 de outubro. No dia 3 de novembro, ele passa o bastão ao vivo para o Cesar Tralli.
Bonner vai fazer publi?
Mas o que o pessoal das agências quer mesmo saber é se Bonner vai fazer publi. Na linha da Maria Beltrão, Fátima Bernardes, Pedro Bial.
Extraoficialmente, o povo do comercial tem dito a algumas agências que até dezembro não existirá qualquer conversa deste tipo. Mas no ano que vem podem repensar. O pessoal da direção editorial com quem conversei foi taxativo: ele segue jornalista e segue sem fazer publi. Bonner vai apresentar e fazer reportagens no Globo Repórter.
O anúncio. Para quem perdeu, Bonner disse que durante a pandemia repensou seu caminho profissional quando percebeu que todo dia tinha muita coisa que precisava fazer, mas não conseguia fazer o que gostaria de fazer. E mencionou que dois de seus filhos moram fora do país (dando a entender que quer visitá-los com mais frequência). Por isso, nos últimos cinco anos passou a trabalhar com a direção para encontrar seu substituto.
O que Bonner não contou (por motivos óbvios) é o quanto ele foi (e ainda é) perseguido por bolsonaristas. Durante a pandemia, ele tinha que viajar de carro entre Rio e São Paulo para visitar a mãe doente porque não podia sequer frequentar o aeroporto.
Chefes de agências importantes dizem que Bonner tem esse passivo de imagem por representar a linha de frente da polarização política no Brasil. Mas mesmo assim, os publicitários sonham com ele como garoto propaganda. Está dada a largada para o rebranding do Bonner.
Hugo e Paula também vão sair
Virou a coluna das saídas. Nesta semana, Hugo Rodrigues anunciou que deixa a WMcCann e Paula Puppi sai da WPP Brasil.
Para quem não é do ramo: a McCann é uma das principais agências do grupo IPG no Brasil. Já a WPP é uma holding internacional dona de gigantes como Ogilvy e VML. (Sim, quase todas as maiores agências brasileiras pertencem a grupos estrangeiros.)
As movimentações botaram holofotes sobre as reestruturações globais.
Paula
A WPP no mundo tem nova chefia — uma ex-poderosa da Microsoft. Mas, no caso de Paula, o pessoal do grupo garante que não foi decisão da nova gestão. Ela era "Chief Transformation Officer" e peça-chave nas reestruturações feitas no Brasil. Só que já vinha planejando se dedicar aos conselhos de administração e outras atividades que toca.
Curiosidade: por coincidência, todas as agências da WPP no Brasil começam a se mudar oficialmente para o campus Vila Leopoldina na segunda-feira.
Hugo
A saída de Hugo, que não é mais boss, tem duas leituras:
Versão 1: ele mesmo puxou a negociação para sair depois da venda da IPG para a Omnicom (dona da Africa, DM9, Almap etc.).Versão 2: era inevitável diante do corte de custos globais exigidos pela fusão. A IPG se comprometeu a cortar US$ 250 milhões — e em publicidade, isso significa, basicamente, cortar salários.
O cargo de chairman de Hugo foi extinto. Agora, Renata Bokel ganha espaço para se firmar como grande líder da McCann no Brasil. (E o Scaciota deve estar pensando porque cargas só citou o Hugo e o Tracanella no seu artigo de onboarding no Meio e Mensagem.)
Mais cortes. A IPG já tinha feito mudanças na FCB, extinguindo até o cargo de CEO no Brasil. O modelo passou a ser parecido com o da MullenLowe, subordinado ao guarda-chuva da Mediabrands.
Nota. Você está confuso com tantos nomes? Sim, eu também. O que importa é: a Omnicom vai ser dona de tudo.
E-mail unificado
Mudança prática: a Omnicom decidiu padronizar os e-mails. Todos os funcionários da Africa, Almap, DM9, LewLara, iD etc. vão passar a usar @omc.com. Depois que a fusão se consolidar com a IPG. Entre a galera das agências o clima é de: Oh My God (mas substitua o G pelo C catastrófico de sua preferência).
O futuro da DM9
Entre os executivos da Omnicom no Brasil, só se fala em uma coisa: o fim da rede DDB, dona da DM9 e da Africa Creative. A expectativa era de que houvesse um fato relevante da empresa, mas nada até agora. Ou seja, continua tudo na linha da fofoca.
Hoje a Omnicom opera com três redes globais de publicidade: BBDO (dona da Almap), DDB (DM9, Africa) e TBWA (LewLara, iD). A aposta é que, com a compra da IPG, a DDB seja extinta e os novos pilares sejam: BBDO, TBWA e McCann, mantendo a Mediabrands em estrutura separada.
A DDB já vinha perdendo força no grupo, antes mesmo da fusão. E a situação piorou depois de virar protagonista do processo judicial da senadora americana contra a DM9, por conta da manipulação do case da Consul em Cannes.
E por que só a DM9 fica na berlinda? Porque a África tem outros sócios no Brasil (leia-se Sergio Gordilho e Márcio Santoro) e também clientes brasileiros bem relevantes como Itaú e Vivo.
Felipe Cury de casa nova
Por falar em Cannes, Felipe Cury já está na ativa. Ele era o chefe de criação da LePub e foi demitido por conta do escândalo de Cannes com a campanha da camisa do São Paulo para a New Balance. Mas rapidamente ele se resposicionou e está tocando um projeto global (como freela) de Tanqueray, pela Almap. Em breve, ele deve assumir a Amstel, também na Almap. Parece que, no fim das contas, a Heineken ama Felipe Cury. (Heineken é o principal cliente da LePub e dona da marca Amstel.)
E lá na LePub, por enquanto, nenhum chefe novo de criação. Mas até dezembro sai. Meu DEUS, dezembro está praticamente aí.
GE x Cazé
Estreou a GE TV para concorrer com a Cazé TV. Nada como começar com a transmissão de um jogo do Brasil para já sair com 7 milhões de views, né? E a turminha da GE TV já estreou toda trabalhada no palavrão e tudo o mais. Padrão Globo de YouTube.
Então chega por hoje, e você já sabe, toda sexta venha aqui na coluna ou inscreva seu e-mail para ser notificado.
Beijo, me liga.
