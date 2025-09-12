O influencer que sua marca não calculou: o chefão do crime

Mas a bem da verdade é que a marca pode até não querer ser a preferida dos bandidos, mas digamos que é importante saber como isso pode impactar seu negócio (as marcas têm vida própria, afinal). Ainda mais que o consumo nas favelas hoje chega a R$ 300 bilhões.

Influencers

Os líderes do tráfico hoje são grandes influenciadores de consumo na favela. Então, se uma marca começa a fazer muito sucesso, a chance de a tendência ter sido lançada pelo chefe do crime (mesmo que ele esteja na prisão) é grande.

Um exemplo que Athayde dá foi o que aconteceu com a Lacoste. A marca começou a se popularizar na favela, segundo o pesquisador (vale frisar que ele faz pesquisa em favela há mais de uma década), depois que chefões do crime começaram a usar a camisa na prisão. Ele conta que funciona assim: a esposa do chefão leva um presente, e muitas vezes é um presente aleatório, não tem uma escolha consciente da marca. Mas eis que as famílias de outros bandidos começam a ver o chefão usando tal camisa. Pronto, todos eles começam a usar e o consumo da marca se espalha pela favela. E é assim que um chefão do tráfico vira um influencer de marca.

Outra marca muito usada na favela é a Nike, também por influência de chefões.

Detalhe. Um detalhe interessante do consumo de marcas nas favelas é que esse público faz questão de comprar produtos originais. Nada de tênis falsificado.