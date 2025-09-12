O influencer que sua marca não calculou: o chefão do crime
Neste exato momento em que você lê esta coluna, pesquisadores de prancheta na mão estão nas ruas das favelas de todos os estados brasileiros para fazer um raio-x completo dos criminosos do tráfico no Brasil. Ao melhor estilo "o que comem, onde vivem, como se reproduzem", a Data Favela vai ouvir mais de 10 mil bandidos no maior censo já feito com a bandidagem. (Aliás, arrisco dizer que é o primeiro). E o que isso tem a ver com a sua marca? Tudo, meu amor!!!!!!!!!!!!!!!!!! Se prepare para saber se a sua marca é a preferida deles.
O questionário que está sendo aplicado é longuíssimo. Eles vão descobrir marcas preferidas de carro, moto, cerveja, pasta de dente, geladeira, filmes, roupas, bancos, seguros, bets, tênis, chuteira, chinelo, celular, cigarro, cerveja, café, sabonete, produtos de limpeza, marketplace, delivery de comida, plano de saúde, hobby, rede social, novela, canal de TV, streaming de música, streaming de vídeo. Viu? Está praticamente todo mundo aí na lista. Fiz questão de listar todos os segmentos que estão na pesquisa.
Celso Athayde, um dos fundadores da Data Favela, não deu muita margem para dúvidas: "a marca pode não querer essa informação. Mas eu não estou aqui contratado para uma marca".
Mas a bem da verdade é que a marca pode até não querer ser a preferida dos bandidos, mas digamos que é importante saber como isso pode impactar seu negócio (as marcas têm vida própria, afinal). Ainda mais que o consumo nas favelas hoje chega a R$ 300 bilhões.
Influencers
Os líderes do tráfico hoje são grandes influenciadores de consumo na favela. Então, se uma marca começa a fazer muito sucesso, a chance de a tendência ter sido lançada pelo chefe do crime (mesmo que ele esteja na prisão) é grande.
Um exemplo que Athayde dá foi o que aconteceu com a Lacoste. A marca começou a se popularizar na favela, segundo o pesquisador (vale frisar que ele faz pesquisa em favela há mais de uma década), depois que chefões do crime começaram a usar a camisa na prisão. Ele conta que funciona assim: a esposa do chefão leva um presente, e muitas vezes é um presente aleatório, não tem uma escolha consciente da marca. Mas eis que as famílias de outros bandidos começam a ver o chefão usando tal camisa. Pronto, todos eles começam a usar e o consumo da marca se espalha pela favela. E é assim que um chefão do tráfico vira um influencer de marca.
Outra marca muito usada na favela é a Nike, também por influência de chefões.
Detalhe. Um detalhe interessante do consumo de marcas nas favelas é que esse público faz questão de comprar produtos originais. Nada de tênis falsificado.
Um verdadeiro censo
A pesquisa está sendo feita, obviamente, com a autorização do tráfico (alô, você e eu mesma, qualquer pesquisa nas favelas precisa de autorização do tráfico). Athayde conta que há muito tempo queria fazer esse estudo, mas precisava primeiro se firmar como um cientista de dados confiável porque não queria reviver a experiência de quando lançou o livro "Falcão: meninos do tráfico", em que foi acusado de fazer apologia ao crime. Digamos que uma pesquisa dessas de certa forma humaniza os bandidos e por isso é polêmica já na largada.
A ideia da pesquisa é fazer um verdadeiro censo dos bandidos e descobrir (para além das marcas preferidas) idade, religião, quantas esposas, quantos filhos, como lavam dinheiro, a qual facção pertencem (mas não tem pergunta sobre política).
"Baseado em dados reais, vamos descobrir o que pensam, o que fazem, o que sonham e, se encontrarmos dados relevantes, fazer políticas públicas a partir deles".
Vamos saber quantos bandidos tem no país, a quais facções pertencem, o tamanho de suas famílias, o tanto de órfãos do crime. Saber aqueles que são bandidos, mas acreditam que não fazem nada errado. Um olheiro, por exemplo, não acha que é bandido. É quase como se estivesse fazendo um freela para melhorar a renda.
Os pesquisadores vão percorrer favelas em todos os estados brasileiros e tudo está sendo feito em parceria com a CUFA (Central Única das Favelas).
Policiais. Outra pesquisa, com exatamente as mesmas perguntas, será feita com policiais, a partir de janeiro.
Curiosidade. Sabe essa história de bandido que usa muito ouro? Athayde explicou que não é só porque eles gostam de ouro. É que eles não têm onde guardar o dinheiro e não vão deixar em casa, então saem com o dinheiro no corpo. É ouro nos dentes, nas armas, colares e mais colares.
Se até o PCC está na Faria Lima
E já que a coluna trata hoje do crime, a melhor declaração da semana veio do Dudu Camargo, que está abrindo uma agência nova, a Diana. Ele já chegou chegando e dizendo que vai abrir escritório na Faria Lima porque se até o PCC está lá, por que não a Diana? (Adorei). Mas a melhor parte foi a Débora Nitta, ex-Meta e uma das sócias na Diana, dizendo: "pode escrever, pode escrever".
Eles vão inaugurar o escritório na segunda-feira.
Mas deixa eu explicar. Depois de um longo e tenebroso non-compete com a WPP, Dudu está abrindo a nova agência que ele foi construindo em público no LinkedIn. Cultura, marca, contratações, isso tudo. Nesta semana anunciaram ainda a VP de creators e também sócia, Ana Paula Passarelli.
Para quem é meio perdido no marketing, como eu sou, Dudu foi um dos fundadores da Mutato (agência que ficou famosa pelo tanto de diversidade). Já a Débora saiu da Meta há pouco menos de dois anos e estava meio que de chinelão por aí até que se encontrou com o Dudu.
O discurso deles é que querem ajudar as marcas a criar cultura, que estão usando a referência "agência" porque é como as marcas hoje conhecem seus fornecedores de publicidade, que vão pegar cultura do Brasil todo, que vão atender no máximo uns sete clientes para poder atender bem (mas a Débora odiou quando eu disse: ah, tipo boutique). Enfim, só vamos poder dizer algo quando eles começarem, né?
Mas ganharam esse espaço todo na coluna por não terem medo de se divertir com a história do PCC na Faria Lima bem na semana que eu ia tratar do crime.
Preparem-se para o elevador
Vocês sabem que esta semana teve o julgamento do Bolsonaro, em que o supremo Fux ficou mais de 12 horas dando voto e que eu tenho que acompanhar isso tudo para a TixaNews, né? Pois é, mesmo assim eu dei um jeito de ir ao Diageo Awards (já conto o que é isso) e encontrei a Renata Gomide, a VP master do Boticário. E ela contou que deu um pulo em 2029 (famoso planejamento estratégico).
E o que você viu lá em 2029, Renata?
Ela me veio com uma história de que vai ter muito perfume forte com fragrâncias do oriente. E por quê? Porque está rolando uma tendência mundial de homens querendo usar perfumes para marcar presença. Preparem seus corações (e narinas) ao entrar nos elevadores. (Podemos também evitar abraços?)
Diageo Awards
O Guilherme Martins da Diageo inventou de premiar as agências que trabalham para as várias marcas de bebidas da empresa (Johnnie Walker, Tanqueray, Old Parr, Smirnoff, Guinness). Chamou um júri de peso cheio de CMOs como Renata (Boticário), Ana (iFood), Flor (OLX), Ju Cury (Itaú), Deco, da Netflix (quero conhecer, não conheço ainda, mas já estou chamando de Deco). Enfim, uma galera. No palco, Guilherme já deu a deixa para as agências: por favor, ousem na criatividade! (Com esse tanto de CMO no júri, o prêmio vira inclusive pitch de job, né?)
A campanha vencedora da primeira edição foi a releitura do Keep Walking com a atriz Alice Braga, feita pela Almap. O foco da marca Johnnie Walker é mostrar que mulher pode tudo, inclusive tomar uísque.
Consumo cai
Como todo mundo sabe, o consumo de álcool tem caído no mundo todo e não é diferente no Brasil. Mas a Diageo por aqui cresceu uns 18% neste ano, segundo Guilherme, porque as pessoas podem estar bebendo menos, mas estão bebendo melhor e bebidas mais caras. Outro dado que achei curioso é o fato de 81% dos brasileiros associarem o álcool à socialização. O negócio é fazer festa.
A papelaria do Tony
Estou há semanas tentando saber qual foi o resultado daquela campanha do Itaú em que a Fernanda Torres entrevistou gente da maior qualidade para fazer programetes. Mas o banco só me enrola e diz que ainda vai apurar os números.
Mas o que me impactou mesmo (literalmente, fui impactada no Instagram) foi a papelaria do Tony, lá de Sobral, no Ceará. A papelaria teve milhões de views em um post com um corte da Fernanda Torres entrevistando a Adênia Chloe (o personagem da papelaria Aff The Hype e que faz o maior sucesso nas redes).
A papelaria do Tony retirou do vídeo o logo do Itaú, meteu umas tarjas roxas (detalhe: a Adênia já foi garota-propaganda do Nubank) e publicou o recorte da entrevista em que o boneco explica o que é Boobie Goods para a Fernanda. Mais de 1,5 milhão de views. Quase um sucesso maior do que o mesmo recorte teve nas redes da Adênia e do Itaú.
E o Luís Lara?
O Cenp anunciou nesta semana que o Luiz Lara está passando o bastão da presidência do órgão para a Melissa Vogel (ex-Kantar). Ficou no ar a pergunta que não quer calar: então você vai mesmo ser o chefão da operação Omnicom e IPG no Brasil, Lara? Ele respondeu com um: sem notícias da Omnicom.
Há algumas semanas ele me garantiu que não teve qualquer conversa sobre essa história de ser o poderoso chairman com ninguém da Omnicom. O Meio e Mensagem garante que ele vai ser, mesmo com ele negando.
E depois de uma longa semana escutando votos de ministros, me despeço (moída e cansadérrima) e espero vocês aqui na próxima semana.
Beijo, me liga.
