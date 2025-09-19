A venda casada do PicPay que está apavorando as agências
Quem lê esse título sem saber que esta é uma coluna de marketing vai achar que o PicPay agora tem agências bancárias físicas e está fazendo a boa e velha venda casada de produtos. Not. Esta coluna é sobre como Igor Puga, o chefão do marketing, instituiu uma nova modalidade de concorrência para contratar agências de publicidade que está apavorando a galera. Spoiler: ele praticamente não paga nada. Mas, além de saber mais sobre essa nova modalidade by Igor Puga, também conto da preocupação dos festivais com a ressaca da GenZ, o remédio mais pedido por eles na Pague Menos do The Town, a saída do Jerry da Ben & Jerry's e como isso pode ser um aviso para o povo da Soko, e a nova contratação de Yuri Mussoly na DM9. Vem ler.
Puga na fase Joesley
Se tem uma coisa que não se pode negar é o quanto Igor Puga é ousado. Mas entrar para um grupo que pertence ao Joesley Batista parece tê-lo colocado em um novo nível. Ele chegou chegando como chefão das áreas de marketing e growth do PicPay (o banco dos Batistas) e mudando radicalmente o processo de concorrência das agências.
Para surpresa de zero pessoas, ele abriu uma concorrência para contratar uma nova agência de publicidade. Jogo jogado. Igor foi com carta branca para o banco.
A grande novidade foram as condições. Os concorrentes tinham 96 horas corridas para fazer uma proposta com uma ideia de como abrir contas rapidamente e 18 minutos para apresentá-la. A parte criativa foi escolhida por uma IA (isso mesmo). E a parte que está deixando todo mundo de cabelo em pé é: a agência ganhadora é obrigada a comprar, de largada, R$ 10 milhões de mídia no PicPay Ads (a plataforma em que outras marcas fazem propaganda para os 30 milhões de clientes do PicPay).
Olhando assim de fora, parece que os clientes da agência a ser contratada é que vão pagar a conta do PicPay, não? Vários executivos de agências me confirmaram: é isso mesmo. (Certeza que o Joesley vai chamar o Igor e dizer: gênio.)
Seis agências foram chamadas para a competição. Energy (spin-off da Almap) e Publicis, atual agência do PicPay, caíram fora antes mesmo de começar a corrida das 96 horas. Ficaram no páreo BETC Havas, FBiz, MullenLowe e We. Todas agências com grande capacidade de comprar mídia ou que pertencem a grupos com grandes áreas de mídia.
E cadê o resultado? O processo começou há duas semanas e, apesar dos prazos apertados estabelecidos logo na carta de concorrência e da IA já ter escolhido a proposta criativa vencedora, ainda não foi anunciado um vencedor porque as propostas na parte de Ads foram todas diferentes. (A IA parece que não conseguiu analisar sozinha essa parte.) O resultado deve ser divulgado até a próxima terça-feira.
No disse-me-disse, as apostas estão todas na BETC porque foi a agência que ganhou a conta do Santander quando Igor ainda era CMO do banco e resolveu tirar a Suno.
Como assim IA? O PicPay tem um agente de IA que personifica o cliente médio do banco, e é esse agente que vai escolher (até onde apurei, ele já escolheu) a melhor proposta criativa.
Nova número 2. Nesta semana, Cinthia Hachiya deixou o PicPay. Mas Igor está levando Daniela Sardenberg, que era número 2 dele na época do Santander (mas já não estava mais no banco espanhol).
Nota de rodapé. Vocês não vão acreditar. Acabo de saber que o PicPay não é o primeiro a atrelar a conta à compra de Ads. Mas como conversei com tanta gente de agência que nunca tinha ouvido falar nesse modelo de concorrência, mantive o texto original que escrevi antes de saber desta informação. Se a moda pega.
Ressaca de festivais
Mudando de assunto, o povo dos festivais parece preocupado demais da conta se a GenZ vai ou não sustentar essa modalidade nos próximos anos. Sabe como é, esse pessoal tem menos dinheiro, é mais caseiro e bebe menos álcool. O The Town, neste ano, teve um público total de 420 mil pessoas. Na edição anterior tinham sido 500 mil.
Fui conhecer nesta semana a Grupo 4ZERO4, que é um grupo de brand experience e trade marketing, e que atende marcas como Heineken, Bradesco e Seara. O fundador Fernando Ligorio me contou uma coisa interessante. Eles realizam todo ano um festival universitário na praia que acabou se tornando uma espécie de laboratório em Santa Catarina, que antecipa as tendências do que vai acontecer nos grandes festivais nos anos seguintes no eixo Rio-São Paulo. Ele disse que, depois do boom pós-pandemia, a queda do público tem sido constante, ano a ano, e sempre na faixa de dois dígitos. Os ingressos são vendidos cada vez mais perto do festival, as promoções já não atraem tanto.
Ligorio diz que segue investindo no festival universitário justamente porque quer entender se é apenas uma tendência momentânea da GenZ ou se é um comportamento que veio para ficar. Ele quer mesmo ver como será a lotação do Lollapalooza do ano que vem, que resolveu radicalizar e fazer um line-up todo voltado para GenZ.
Chocada com essa info da Pague Menos
Sabe qual foi o remédio mais procurado pela GenZ na farmácia da Pague Menos no The Town? A tadalafila, um remédio para disfunção erétil. Aí fui pesquisar e vi que está mesmo uma febre entre os jovens fissurados em performance sexual. E por quê? Porque já iniciam a vida sexual assistindo pornô e achando que o normal é aquilo lá. Aff.
Veja bem. Note que escrevi "mais procurado" e não "mais vendido" porque, obviamente, esse medicamento não estava à venda no The Town, como bem informou a esta coluna o senhor Renato Camargo, CMO da Pague Menos. (E pensar que o povo reclamou da tua concorrência, né, Renato? Agora eles que lutem com a concorrência do Igor.)
Explicando a concorrência da Pague Menos. Renato fez uma postagem no LinkedIn chamando as agências do Brasil todo para a concorrência que iria escolher uma nova agência de publicidade. Recebeu 900 inscrições. Umas duzentas atendiam aos requisitos básicos e passaram à fase seguinte. O processo foi afunilando até chegar em poucas finalistas, umas cinco, que, em vez de apresentar uma peça criativa, tiveram que convencer no gogó por que atenderiam melhor a Pague Menos. No fim, ganhou a Lew'Lara, que já era a agência da Pague Menos (mas antes a conta era dividida em duas e ela ganhou tudo). E a agência abriu uma unidade avançada em Fortaleza, que é onde fica a sede da companhia. Detalhe: a Pague Menos também tem uma plataforma de Ads.
Foi sucesso
A Pague Menos foi a primeira farmácia no The Town e o Renato diz que já fechou com outros dois festivais: Tomorrowland e Festival de Verão de Salvador. Ele quer se firmar como a farmácia oficial dos festivais.
Ben & Jerry's e Soko
Esta semana, o fundador da Ben & Jerry's, Jerry Greenfield, pediu demissão dizendo que a Unilever (que é a atual dona da empresa) está restringindo a liberdade da marca em se posicionar em causas sociais. "A Ben & Jerry's foi silenciada, colocada de lado por medo de incomodar aqueles que estão no poder."
Aquele efeito Trump de liberdade de expressão só vale para ele próprio. E temos visto o presidente atacar a liberdade de expressão dos outros aos borbotões. A Unilever, claro, acha que Jerry está errado e exagerando.
Mas este caso me chamou a atenção por uma informação lá no meio da reportagem da Bloomberg: quando a Unilever comprou a Ben & Jerry's, em 2000, foi feito um acordo detalhado para proteger o direito da marca se manifestar e criaram até um conselho independente para supervisionar a missão social.
Sabe quem aqui no Brasil também fez cláusula escrita para manter diversidade, cultura e essas coisas? A Soko com a Accenture.
Reestruturação na DM9
Muita gente querendo saber como fica a criação da DM9 com Yuri Mussoly. Eu conto. Ela não terá mais um VP de Criação (cargo que era ocupado até então por Laura Esteves, que deixou a agência) e terá três diretores executivos. Dois já estavam na DM9. A novidade é a contratação de Marcelo Bruzzesi, vindo da BETC.
Fala a verdade, estava fervendo a coluna hoje, né???? Então chega que o Xandão já autorizou sextar na quinta, e eu sigo sextando na sexta.
Beijo, me liga. Especialmente se tiver novidades.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.