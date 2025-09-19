A venda casada do PicPay que está apavorando as agências

Quem lê esse título sem saber que esta é uma coluna de marketing vai achar que o PicPay agora tem agências bancárias físicas e está fazendo a boa e velha venda casada de produtos. Not. Esta coluna é sobre como Igor Puga, o chefão do marketing, instituiu uma nova modalidade de concorrência para contratar agências de publicidade que está apavorando a galera. Spoiler: ele praticamente não paga nada. Mas, além de saber mais sobre essa nova modalidade by Igor Puga, também conto da preocupação dos festivais com a ressaca da GenZ, o remédio mais pedido por eles na Pague Menos do The Town, a saída do Jerry da Ben & Jerry's e como isso pode ser um aviso para o povo da Soko, e a nova contratação de Yuri Mussoly na DM9. Vem ler.

Puga na fase Joesley

Se tem uma coisa que não se pode negar é o quanto Igor Puga é ousado. Mas entrar para um grupo que pertence ao Joesley Batista parece tê-lo colocado em um novo nível. Ele chegou chegando como chefão das áreas de marketing e growth do PicPay (o banco dos Batistas) e mudando radicalmente o processo de concorrência das agências.

Para surpresa de zero pessoas, ele abriu uma concorrência para contratar uma nova agência de publicidade. Jogo jogado. Igor foi com carta branca para o banco.

A grande novidade foram as condições. Os concorrentes tinham 96 horas corridas para fazer uma proposta com uma ideia de como abrir contas rapidamente e 18 minutos para apresentá-la. A parte criativa foi escolhida por uma IA (isso mesmo). E a parte que está deixando todo mundo de cabelo em pé é: a agência ganhadora é obrigada a comprar, de largada, R$ 10 milhões de mídia no PicPay Ads (a plataforma em que outras marcas fazem propaganda para os 30 milhões de clientes do PicPay).