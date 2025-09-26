Depois do escândalo, a DM9 está nas mãos da senhora Yuri
Os fantasmas de Cannes parecem não querer largar mão da DM9. Cada vez que a agência vira a página, surge um fantasma novo. Uma semana é a senadora americana que processa os donos da agência por sua voz ter sido manipulada. Nesta semana, surgiu que a atriz de uma das campanhas fakes de Cannes feita pela agência é produtora de conteúdos para adultos. Scandal. Mas, a bem da verdade, é preciso dizer que a agência fez uma jogada ousada que poderá mudar sua história (e, se der certo, até o rumo da propaganda) ao entregar sua liderança criativa nas mãos da Yuri Mussoly.
Hoje, além de contar a história da Yuri, eu falo da concorrência da Keeta, que vai chegar para concorrer com o iFood (que é o principal cliente da Yuri), da cerveja Flying Fisher, que vai vir para o Brasil, e ainda de uma estratégia do Inter, que está tirando boa parte do dinheiro que investia em Google, Meta e essas coisas para levar creators para sua própria rede social. Vocês sabem, aqui nesta coluna tudo sempre se conecta. Vem ler.
Precisamos falar da Yuri
Quero começar pelo fato de Yuri ser uma mulher. E preciso escrever isso com todas as letras por dois motivos. Primeiro, que Yuri desde pequena convive com esse nome reconhecido como sendo masculino e que a faz ter que provar dia sim e outro também que é mulher e não um homem. Uma inspiração para sua tatuagem no dorso da mão esquerda (acho que é a esquerda) em que está escrito "senhora".
E, segundo, porque em um mercado em que, sei lá, uns 90% dos chefões de criação das agências de publicidade são homens (se é que não é mais) é preciso reforçar a contratação de uma mulher para o cargo.
Outsider. Vocês sabem que um bom criativo publicitário faz você acreditar em qualquer história. A gente como jornalista está sempre tentando se desviar do charme desse povo, tentando ficar com os pés bem firmes no chão (leia-se conversar com um e com outro para tentar saber o que é ou o que não é). Na semana passada, sentei longamente para bater um papo com a Yuri e fiquei com um pensamento: hã, acho que tem coisa diferente aqui. A começar pela história de sua carreira.
Filha de empregada doméstica, vem lá de São Miguel Paulista, fez Letras na faculdade, começou a vida profissional como atendente das lojas Renner ("Tudo o que eu aprendi sobre gente, aprendi nas Lojas Renner", me disse a Yuri, que agia como um algoritmo antes mesmo de a gente saber o que era um algoritmo).
Depois, calhou de ela ser recepcionista de uma agência de propaganda. Por pura sorte, uma peça caiu na sua mão e ela demonstrou o quanto sabia de português e passou a trabalhar como revisora por meio período. Depois, veio a produção, depois, a redação, e assim foi. Em cada cargo, ela teve que aprender a trocar os pneus com o carro em movimento. Passou por várias agências, entre elas Africa e Mutato (só lembro dessas agora, mas tiveram outras). Na Africa, foram duas passagens. Na segunda, foi para liderar a conta da Vivo, e ela mesma conta que não deu match.
Por todas essas características, Yuri se considera uma outsider. Além disso, sua carreira sempre foi mais ligada à publicidade para redes sociais (ela é de social) e não desse líder criativo clássico que faz as grandes campanhas tradicionais. Tanto que em algum momento ela foi parar no Facebook (parece que a comida é boa lá) e antes de chegar à DM9 foi líder criativa no TikTok. Ela ajudava as marcas a criar peças para a rede. "Você não precisa dançar, precisa encontrar sua comunidade, seu jeito de conversar."
Um CMO de uma marca importante e que trabalhou em parceria com Yuri nessa fase diz que é justamente isso que a faz fugir da lógica antiga da publicidade ainda comum em parte do mercado de agências (palavras dele, não matem o mensageiro) e que, por esse motivo, está ansioso para saber o que vai dar na DM9.
Vai ter que correr. O que me chama atenção na vida de Yuri — e que se confunde com este momento da DM9 — é que ela sempre teve que fazer tudo dar certo muito rápido. E a DM9 definitivamente não tem muito tempo para dar certo por conta do processo de fusão dos gigantes mundiais da publicidade: Omnicom e IPG. A agência pertence à rede DDB, que por sua vez pertence à Omnicom, que por sua vez comprou a IPG e está prestes a fundir os negócios. Os dois grupos têm uma verdadeira plantação de agências mundo afora e já se especula que vai ter muita eliminação pela frente. Esse tipo de empresa movida a investidor de Bolsa de Valores não fica esperando muito tempo por resultado não.
O povo também gosta de dizer que a agência ainda está muito dependente do Nizan Guanaes, que direcionou a conta do iFood para eles. Nesta semana, a DM9 anunciou a chegada da Decolar (que tem o mesmo acionista do iFood). Outro dia, chegou a conta da Pizza Hut (e tem ainda vários outros clientes).
As saídas. O time criativo da DM9 mudou drasticamente. Não só Yuri entrou para substituir o Ícaro Dória, como na semana passada Laura Esteves (que era a número 2 da criação da DM9) deixou a agência. Outros vários criativos da época do Ícaro também deixaram a equipe. Sem dúvida, isso vai imprimir um jeito Yuri de fazer propaganda.
Duas curiosidades. Foi a Yuri que ligou para a DM9 quando soube da saída do Ícaro, porque ela já estava querendo deixar o TikTok (segundo Yuri, por questões de "quero ficar com meu filho", já que no TikTok tinha que viajar muito). Assim que a DM9 anunciou a contratação da nova CCO, uma fonte me contou que a LePub também tinha o nome dela na lista.
Verdade. Ela está bem brifada. A DM9 agora só faz campanhas de verdade para clientes de verdade. Menos prêmios, mais conversa, mais criação de cultura.
Só sei de uma coisa. A publicidade foi construída em cima de homens geniais (taí o Nizan Guanaes, que todo mundo ama odiar, mas sempre com um "tenho que admitir que ele é genial" junto). Está na hora de as mulheres geniais mudarem a história da propaganda. E já estou louca para conhecer todas as outras CCOs mulheres que eu não conheço ainda (bora marcar?).
É guerra
Sabe o iFood? De repente, a marca se viu no meio de uma guerra. Há algumas semanas, o 99Food chegou em São Paulo mostrando que tem dinheiro bastante para torrar em publicidade (torrar no bom sentido, claro). Nesta semana, a Keeta (o mais novo delivery chinês) contratou a Suno e já vou te contar: vai ter muito, mas muito dinheiro, para propaganda. A Yuri que lute. (E o Guga Ketzer deve estar rindo sozinho por aí.)
Primeira campanha. Yuri botou sua primeira campanha para o iFood na rua com Rodrigo Faro, para reforçar o Hits iFood, que vende comida barata sem frete. Por enquanto, foi só para a TV, mas ela diz que a campanha vai para o metrô inspirada na trend do TikTok "comendo com estranhos".
Tchau, Google
O Inter está com um plano novo (e achei ousado) na rua: tirou R$ 50 milhões da verba de publicidade que era destinada para gastar no Google, Meta e afins e está botando em um fundo de creators que estão criando conteúdo na própria rede social do banco, chamada Fórum. Pelo que conversei com o CMO do Inter em Miami, Kaio Phillipe, o Inter quer fazer a galera ficar no aplicativo do banco, e então criou tipo um Twitter lá dentro para incentivar os 40 milhões de clientes a terem conversas por lá. Vários influenciadores já estão na plataforma, mas agora o Inter vai usar esse fundo para atrair os creators, e, com eles, as suas comunidades. "É uma nova forma de growth", diz Phillipe.
Pelos números do balanço, os R$ 50 milhões representam de 20% a 25% da verba anual de publicidade do Inter.
Oi, Flying Fisher
Logo, logo vai chegar no Brasil a cerveja Flying Fisher, da AB Inbev, que quer pegar o público jovem. A campanha global de lançamento está sendo feita pela Wieden+Kennedy do México, mas tem um brasileiro liderando o rolê, Jayme Neto. Ele botou peixes limões voando na cerveja. Estou supeeeer curiosa para saber se uma cerveja com esse nome pega. Achei ousado. (Mas podem dar um desconto porque estou achando todo mundo ousado hoje.)
Preciso correr agora porque estou ousando entrar em outras áreas do jornalismo (a de turismo), e, em breve, se ficar bom, conto pra vocês.
Beijo, me liga.
