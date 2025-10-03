Depois de 30 anos, o Posto Ipiranga se separa da Talent
Os astros não estão para brincadeira neste ano e mais um casamento de 30 anos na publicidade se desfez. Depois de Havaianas e Almap, chegou a vez do divórcio entre Ipiranga e Talent. Foi a agência Talent que criou o bordão do "Pergunta lá no Posto Ipiranga", que entrou na cultura popular de tal forma que nos rendeu até mesmo um ministro da Economia. Mas a coluna de hoje está toda afetada por Saturno e praticamente só fala de crises. É a crise do metanol que atingiu feito tsunami as marcas de bebidas destiladas. É a crise do PCC pegando franqueadas de O Boticário. É a crise da luta da Spaten. É a crise do Elon Musk cancelando Netflix. É o casamento anulado da GUT com Stellantis e ainda tem a Natura com uma faca no pescoço da Africa. Pague para ler e reze para sobreviver.
O divórcio
A Talent tinha apresentado sua visão de como a Ipiranga deveria se posicionar e defendeu a linha do 'back to basics'. A concorrência no mercado de combustíveis se acirrou abruptamente nos últimos anos com os postos de bandeira branca e a ideia era aproveitar esse momento PCC está tomando conta de tudo, até da Faria Lima, e adulterando combustíveis, para reforçar com o consumidor a questão da confiança. Não quer correr risco, vai lá no Posto Ipiranga.
Mas a empresa mesmo assim queria ouvir outras possibilidades e abriu uma concorrência. A Talent decidiu que não iria participar. Sete agências foram convidadas: Almap, Artplan, Droga5, Galeria, Mutato, Suno e Wieden+Kennedy.
Tudo mudou. A bem da verdade, vamos combinar, que nem a Talent é mais a mesma, nem a Ipiranga. A agência foi criada por Julio Ribeiro, que foi um dos ícones da publicidade brasileira e seu grande diferencial foi ter uma abordagem que equilibrava criatividade com foco estratégico no negócio dos clientes. Em 2010, ele vendeu a agência para o grupo Publicis e ainda ficou por lá até 2015. Seu pupilo, João Livi, assumiu o comando e ficou até 2022, quando Lica Bueno chegou para ocupar o espaço.
Já a Ipiranga só nos últimos cinco anos trocou de CMO (em bom português, chefe do marketing todo) duas vezes. Em 2021, Barbara Miranda assumiu o cargo e em abril deste ano entregou a cadeira para Julio Sattamini.
Que crise é essa?
O que é esse tsunami do metanol que as marcas de uísque, vodka e gin estão enfrentando? Até o governo está dizendo para o povo não beber destilado. Por enquanto, no quesito comunicação, está todo mundo no modo by the book. Ninguém quer falar nada, só solta uma nota para a imprensa aqui e acolá quando sua marca é citada especificamente. Das marcas que consultei, nenhuma campanha publicitária está sendo produzida ou sequer pensada.
Toda a comunicação está centrada em duas associações do setor: a Abrabe, associação do setor de bebidas, e a ABBD, de bebidas destiladas. OK, normal, ninguém quer grudar sua marca numa crise séria como esta, em que pessoas estão morrendo. Além disso, as autoridades não chegaram a uma conclusão de quem é o responsável pelas adulterações. Mas tudo indica que as marcas estão sendo vítimas nessa.
Quem não se comunica, se trumbica
Dito isto, vamos fazer um teste juntos para ver se essa comunicação está funcionando? Dá um Google, um Bing, um Perplexity ou o que for com o termo Abrabe. Entra no site e me conta o que você encontra lá. Isso. Nada. Nem uma linha sobre metanol, adulteração ou enfim, essa pauta que tomou conta de todos os grupos de família, de amigos, do trabalho, das redes sociais, do noticiário, da vida. E a última atualização da sala de imprensa do site é de 2021. (Até chequei antes de publicar e continua assim.)
Achei até que o Google tinha me dado o link errado (porque com essa coisa de IA que alucina não dá mais para confiar). Fui no LinkedIn da associação e o site é o mesmo que as ferramentas de busca fornecem. Mas também notei que pelo menos o LinkedIn da Abrabe está mais atualizado e a última postagem tem dois dias.
Já na ABBD, o site está todo focado na crise. Uma das principais notícias deles dá conta de uma medida prática tomada até agora que é um treinamento com bares e restaurantes para que possam identificar produtos falsificados.
Sei não se não vai precisar de um pouco mais de ousadia na comunicação para não perder a confiança total das pessoas. Uma coisa é metanol na gasolina, que no máximo vai matar o motor do seu carro. Outra coisa, é um drink de metanol que pode te matar.
Mas essa sou eu aqui falando da área VIP da arquibancada, enquanto lá no jogo real a coisa está naquele momento gol da Alemanha.
E a luta da Spaten?
Essa discussão toda do metanol ofuscou o brilho da crise da Spaten. Ninguém mais falou disso. Basicamente a marca de cerveja da Ambev promoveu uma luta, a Spaten Fight Night, com direito a transmissão ao vivo, smoking, trajes de gala e tudo o mais na noite do último sábado. E o que aconteceu? A luta terminou em pancadaria. Luta já é um esporte violento, aí termina em pancadaria depois que todo mundo bebeu cerveja? Not Good.
Conversei obviamente com quem entende de comunicação de marca de cerveja. Nesse primeiro momento, não foi assim tão ruim para a marca porque a confusão entre Popó, o filho do Popó e o Wanderson Lima e a galera toda que se estapeou no ringue gerou o maior buzz. E já contei aqui outro dia que pesquisas sérias mostram que crises geram mais awareness para as marcas do que campanhas normais.
A Spaten poderia entrar na onda de "cerveja de verdade, com luta de verdade". Mas como bem me lembrou um publicitário, não é nada bom ou recomendável para uma marca de bebida se associar assim livremente à violência. Violência gera violência.
Voltando ao crime
Com o PCC tomando conta do setor formal, como mostraram as investigações da polícia nas últimas semanas, as marcas realmente vão precisar repensar suas políticas de compliance e adotar cada vez regras mais rígidas. Olha o peso para um Boticário da vida ter seu nome associado à lavagem de dinheiro do PCC em todo o noticiário. A marca foi vítima? Foi. Mas isso não impediu de seu nome estar estampado nas manchetes. E vale destacar que O Boticário tem regras de compliance e código de conduta para franqueados.
Para quem não foi impactado, um dos criminosos presos em uma Operação Spare na semana passada usava franquias da marca para lavar dinheiro ligado ao PCC. O Boticário informou que o tal cidadão era sócio de uma terceira empresa, que por sua vez era sócia de algumas franquias.
E os imóveis de luxo?
O setor de imóveis de luxo, como vocês devem imaginar, é um prato cheio para o crime. Mas fiquei sabendo uma coisa curiosa da Tegra Incorporadora, que é uma empresa da canadense Brookfield. Justamente para tentar se blindar dos criminosos, a empresa estabeleceu regras bem restritivas para a compra e venda de imóveis de alto luxo. Já começa que a empresa só aceita vender para pessoa física. Quem quiser comprar mais de um apartamento, aí, meu querido, vai ter que apresentar até o histórico da carteira de vacinação do cachorro. A Tegra pode até lançar uma campanha: eu conheço o seu vizinho, pode vir morar aqui que eu garanto.
A coerência do Nikolas é tudo
Nikolas Ferreira, o deputado federal, resolveu aderir à campanha do Elon Musk para que todo mundo cancele a Netflix (é crise atrás de crise). Basicamente o Elon não gostou de alguma série porque não satisfaz sua pauta conservadora. O Nikolas entrou no embalo. Só que aí o pessoal recuperou um tuíte de 2020 em que o deputado já falava mal da Netflix por conta de uma série que se rebeleva contra tradições conservadoras. Só cancelou agora?
Mas fica o alerta, além da crise dos crimes ainda tem a crise das pautas ideológicas rondando as empresas.
Os casamentos ameaçados
Já que comecei a coluna falando de casamentos desfeitos, vou terminar falando de casamentos ameaçados, casamentos anulados e casamentos felizes.
A Natura resolveu abrir uma concorrência para agências de publicidade. O escopo é cuidar das marcas Natura e Avon em toda a América Latina. Ao mesmo tempo que é uma oportunidade para a Africa, que hoje atende somente Natura e pode ganhar Avon e o resto da América Latina, também pode ser um sinal de que o casamento que já tem uns 10 anos está ameaçado. A Natura trocou a liderança de marketing no começo do ano.
E o outro casamento que vou falar é o casamento anulado entre GUT e Jeep. A agência ganhou a concorrência promovida pela Stellantis no Brasil (dona das marcas Jeep e RAM) em maio deste ano. Mas daí, de repente, a Stellantis reabriu a concorrência. Fiquei sabendo que isso aconteceu porque parece que a Stellantis no Brasil não combinou o jogo com os gringos da Stellantis lá fora (esse povo gosta de fazer uma concorrência meio integrada). Deu ruim. Tiveram que reabrir a concorrência para surpresa completa de todo mundo. Bom para a Leo Burnett que essa semana levou a conta (com o aval dos gringos).
O casamento feliz
BETC Havas se reencontrou com Igor Puga. A agência que tinha sido contratada por Puga para atender Santander lá atrás, agora foi contratada pelo Puga para atender o PicPay. A MullenLowe, We e FBiz perderam o deal. Mas a MullenLowe nem ficou triste porque está comemorando ter ficado com a Bayer.
Ah, e vocês viram o Sora 2? Gol da Alemanha.
Que a próxima semana venha sem crise. Beijo, me liguem.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.