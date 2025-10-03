Depois de 30 anos, o Posto Ipiranga se separa da Talent

Tudo mudou. A bem da verdade, vamos combinar, que nem a Talent é mais a mesma, nem a Ipiranga. A agência foi criada por Julio Ribeiro, que foi um dos ícones da publicidade brasileira e seu grande diferencial foi ter uma abordagem que equilibrava criatividade com foco estratégico no negócio dos clientes. Em 2010, ele vendeu a agência para o grupo Publicis e ainda ficou por lá até 2015. Seu pupilo, João Livi, assumiu o comando e ficou até 2022, quando Lica Bueno chegou para ocupar o espaço.

Já a Ipiranga só nos últimos cinco anos trocou de CMO (em bom português, chefe do marketing todo) duas vezes. Em 2021, Barbara Miranda assumiu o cargo e em abril deste ano entregou a cadeira para Julio Sattamini.

Que crise é essa?

O que é esse tsunami do metanol que as marcas de uísque, vodka e gin estão enfrentando? Até o governo está dizendo para o povo não beber destilado. Por enquanto, no quesito comunicação, está todo mundo no modo by the book. Ninguém quer falar nada, só solta uma nota para a imprensa aqui e acolá quando sua marca é citada especificamente. Das marcas que consultei, nenhuma campanha publicitária está sendo produzida ou sequer pensada.

Toda a comunicação está centrada em duas associações do setor: a Abrabe, associação do setor de bebidas, e a ABBD, de bebidas destiladas. OK, normal, ninguém quer grudar sua marca numa crise séria como esta, em que pessoas estão morrendo. Além disso, as autoridades não chegaram a uma conclusão de quem é o responsável pelas adulterações. Mas tudo indica que as marcas estão sendo vítimas nessa.

Quem não se comunica, se trumbica

Dito isto, vamos fazer um teste juntos para ver se essa comunicação está funcionando? Dá um Google, um Bing, um Perplexity ou o que for com o termo Abrabe. Entra no site e me conta o que você encontra lá. Isso. Nada. Nem uma linha sobre metanol, adulteração ou enfim, essa pauta que tomou conta de todos os grupos de família, de amigos, do trabalho, das redes sociais, do noticiário, da vida. E a última atualização da sala de imprensa do site é de 2021. (Até chequei antes de publicar e continua assim.)