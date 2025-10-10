O que fez a chefe do marketing abandonar a milionária Betano
Tem um certo ar de mudança no ar. Ok, pelo menos na coluna de hoje tem. Uma diretora de marketing que deixa seu cargo bem remunerado em uma bet pelo emocional de ver as pessoas perdendo o que têm e o que não têm, uma velha agência de publicidade contratando um novo estilo de executivo, uma Globo que sempre está mudando e um YouTube que sempre está nos provocando. Que venha 2026! Ops, mas ainda é 2025.
Esse tipo de mensagem
Olá, Raquel. Perdi R$ 20 mil em apostas na Betano, valor extremamente necessário para mim e para meu filho até para necessidades básicas. Sei que o jogo envolve riscos, mas peço de forma respeitosa e urgente que seja analisada a possibilidade de reaver esse valor. Estou totalmente disposto a cooperar com a Betano no que for possível.
"Esse é o tipo de mensagem que a gente recebe todos os dias", me contou Raquel Arruda, agora ex-líder de marketing da Betano. A executiva deixou o cargo nesta semana depois de apenas 5 meses. As mensagens de pessoas desesperadas procurando ajuda porque perderam tudo chegam por todos os meios. Este trecho acima especificamente chegou pelo LinkedIn.
Ela saiu da Shein, onde era a CMO havia dois anos, rumo a Betano, a convite do country manager, Guilherme Figueiredo. Ela tinha expectativa de aprender com gamificação e conversão, que é uma área que sempre a atraiu. E nada melhor do que estar em uma empresa com um poder de investimento em mídia e performance inimaginável.
Só para se ter ideia do poder de fogo da Betano, no mês passado, a casa de apostas fechou o maior patrocínio de uma camisa do futebol brasileiro: o do Flamengo. O time carioca vai ganhar cerca de R$ 270 milhões por temporada.
O efeito nas crianças
Muito se discutiu o perigo das redes sociais em crianças e adolescentes, depois das denúncias feitas pelo Felca. A lei inclusive mudou. O Felca também é um grande crítico das bets, já fez vários vídeos, mas nesse caso não conseguiu gerar a mesma comoção nos nossos parlamentares no Congresso Nacional. Aliás, muito pelo contrário. O Congresso promoveu uma CPI das bets que não deu em nada e nesta semana os deputados, inclusive, derrubaram uma medida provisória que aumentava imposto para bets. (Por incrível que pareça, as bets têm umas das melhores alíquotas entre todos os segmentos de empresas).
O Congresso parece estar alheio aos dados sobre o efeito das bets em crianças e adolescentes, que são alarmantes.
Conversei há algum tempo com o argentino Demian Falestchi, fundador da KidsCorp, que estuda o comportamento e a relação das crianças e adolescentes com as marcas. Ele diz que o efeito bets sobre este público virou uma bomba-relógio justamente porque entra na vida das crianças por meio do esporte mais amado do Brasil: o futebol. "As crianças e adolescentes assistem jogos cheios de patrocínios de casas de apostas e acabam normalizando esse consumo".
Mas as bets proíbem que crianças usem suas plataformas, certo? Certo, mas como bem lembra Demian, as crianças são hackers naturais e burlam facilmente as barreiras de idade.
A empresa fez uma pesquisa no final de 2023. Veja bem, 2023. E os números já eram esses: 84% de crianças e adolescentes entre 10 e 17 anos estavam cientes da existência e possibilidade de fazer apostas online e 30% já tinham jogado.
Como diz Demian, não precisa ser adivinho para intuir que os números só pioraram de lá para cá. "O risco não é só o ato de apostar, mas sim o fato de que isso está entrando na cultura da infância, com efeitos que podem aparecer só em 10, 20, 30 anos."
Old, mas sob nova direção
Está todo mundo surpreso com a mais recente contratação da WMcCann. Ian Black vai ser VP de comunidades e influência e promete que está indo para provocar, mas agora com budgets de grandes clientes. Quando disparei a notícia na minha lista de transmissão do zap (sim, eu tenho isso, procure saber), recebi comentários do tipo: mas a McCann é tão old!
"Acho que muita gente ficou surpresa porque imaginava que, pela minha natureza mais contestadora, era mais fácil eu ir para uma ONG ou governo ou uma nova startup, como a Diana, do Dudu". Pois é, ele foi para um grande grupo mundial de publicidade.
Ian deixou recentemente a New Vegas que ele mesmo fundou e que era uma agência independente, de pequeno porte, com clientes importantes. Passaram pelas suas mãos jobs de gente do gabarito de uma P&G, Disney, GE. Mas mesmo clientes grandes limitam budget para agências pequenas.
Dito isto, fica aqui a pergunta: o que a chegada de Ian nos diz sobre a WMcCann? Eu arriscaria dizer que ela pode até ser old, mas está sob nova direção, né, Renata Bokel?
Globo e YouTube, tudo a ver
Quando fui nos eventos que YouTube e Globo fazem para anunciantes e agências, no ano passado, era impossível não notar o grau de rivalidade entre os dois. A começar pelos números que o YouTube divulga, com base em dados internos, de brasileiros que assistem a plataforma pela TV de casa: 80 milhões de brasileiros. Esse número, claro, desse tamanho, ameaça a maior emissora de televisão do país. Mas como os dados são internos do YouTube, a Globo obviamente contesta. Mas isso é old.
O que é novo mesmo é que passado um ano, o grande fato do momento é que a Globo foi parar no YouTube. Há pouquíssimo tempo, a emissora estreou a GE TV para competir diretamente com a CazéTV. A CazéTV está com uma audiência absurda e junto com o YouTube fechou contratos milionários com grandes anunciantes para transmissão de todo tipo de esporte. O canal no YouTube, inclusive, será o único no Brasil a transmitir todos os jogos da Copa de 2026 ( já vendeu todas as cotas de patrocínio para ifood, Itaú, Mercado Livre, Vivo, Coca-Cola, Decolar, GM, KTO, Ambev, bet365 e betnacional). Tanta audiência que o Cazé virou coqueluche dos grandes anunciantes.
No Brandcast deste ano (que é nome do evento do YouTube), senti uma certa provocação quando Fábio Coelho subiu no palco e durante seu discurso apareciam fotos do Fred Bruno no telão. Fred é nada mais nada menos do que o principal apresentador do novo canal da Globo.
Claro que fui bater um papo breve com Coelho, que é o presidente do Google Brasil, sobre o assunto. Ele, sempre polido, disse que a Globo é uma grande parceira em várias áreas do grupo e que agora é uma parceira também no YouTube. Ele diz que vê a GE TV como mais um canal de distribuição para conteúdo de qualidade da Globo.
Mas o YouTube vai fazer parcerias para venda de anúncios como faz com CazéTV?
"A gente não discute o futuro, até porque o futuro a Deus pertence, mas eu diria o seguinte, se a Globo conseguir fazer um canal de boa qualidade e quiser entrar para conversar com a gente, a gente naturalmente vai conversar com eles, assim como a gente conversa com todas as empresas de mídia."
Fazer canal de qualidade, leia-se, colocar ainda mais conteúdo no YouTube.
Mas o Youtube também tem que correr atrás. Não à toa lançou o Youtube Shopping, na esteira do TikTokShop.
BBB na Eletromídia
O Upfront, que é o evento da Globo, acontece só na segunda-feira (juro que eu conto o que vai rolar lá), mas nesta semana Paulo Marinho, Manzer Feres e companhia estavam prestigiando o evento da Eletromídia, que é a maior empresa de out of home do país e foi adquirida pela Globo no fim do ano passado. O que me chamou a atenção nesta primeira grande integração de Globo e Eletromídia é o que eles pretendem fazer com o BBB. A ideia é levar para as ruas as ações que acontecem dentro da casa. Falaram até em tocar big fone do nada, no meio de uma rua qualquer do Brasil.
Então é isso. Que entrem os comerciais.
Beijo, me liga.
