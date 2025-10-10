O que fez a chefe do marketing abandonar a milionária Betano

Ela saiu da Shein, onde era a CMO havia dois anos, rumo a Betano, a convite do country manager, Guilherme Figueiredo. Ela tinha expectativa de aprender com gamificação e conversão, que é uma área que sempre a atraiu. E nada melhor do que estar em uma empresa com um poder de investimento em mídia e performance inimaginável.

Só para se ter ideia do poder de fogo da Betano, no mês passado, a casa de apostas fechou o maior patrocínio de uma camisa do futebol brasileiro: o do Flamengo. O time carioca vai ganhar cerca de R$ 270 milhões por temporada.

O efeito nas crianças

Muito se discutiu o perigo das redes sociais em crianças e adolescentes, depois das denúncias feitas pelo Felca. A lei inclusive mudou. O Felca também é um grande crítico das bets, já fez vários vídeos, mas nesse caso não conseguiu gerar a mesma comoção nos nossos parlamentares no Congresso Nacional. Aliás, muito pelo contrário. O Congresso promoveu uma CPI das bets que não deu em nada e nesta semana os deputados, inclusive, derrubaram uma medida provisória que aumentava imposto para bets. (Por incrível que pareça, as bets têm umas das melhores alíquotas entre todos os segmentos de empresas).

O Congresso parece estar alheio aos dados sobre o efeito das bets em crianças e adolescentes, que são alarmantes.

Conversei há algum tempo com o argentino Demian Falestchi, fundador da KidsCorp, que estuda o comportamento e a relação das crianças e adolescentes com as marcas. Ele diz que o efeito bets sobre este público virou uma bomba-relógio justamente porque entra na vida das crianças por meio do esporte mais amado do Brasil: o futebol. "As crianças e adolescentes assistem jogos cheios de patrocínios de casas de apostas e acabam normalizando esse consumo".