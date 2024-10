Quanto Luiz Barsi ganhou em dividendos na última década?

Olhando para as empresas também há gratas surpresas. Na Eternit (ETER3), por exemplo, as ações foram compradas a um preço baixo permitindo acumular vários papéis. Com isso, o retorno em dividendos foi de 169%. Já nas transmissoras Taesa (TAEE11) e Isa Cteep (TRPL4), a rentabilidade com proventos foi de 151% e 126%, respectivamente.

O principal destaque em rentabilidade foi Unipar (UNIP6), que teria sido adquirida apenas a R$ 0,52 centavos por papel. Desta forma, Barsi poderia ter comprado quase 200 milhões de ações, o que resultaria em um retorno em dividendos de 885%. Confira na tabela acima outros rendimentos.

O que o Barsi está comprando?

Com o objetivo de realocar recursos da Cielo (CIEL3), que deixou a bolsa de valores, e da AES Brasil (AESB3), Barsi anunciou que estaria investindo em duas novas empresas. São estas: CSN Mineração (CMIN3) e Banrisul (BRSR6).

Na primeira, o objetivo é ter exposição ao minério de ferro, sendo uma alternativa mais barata do que a Vale.

Já no caso do Banrisul, além dos pagamentos trimestrais, Barsi destacou o histórico do banco que tem mais de 90 anos de história e o fato do estado do Rio Grande do Sul ser o principal beneficiário da distribuição de proventos, o que proporcionaria certa previsibilidade ao banco regional.