Petrobras será a maior pagadora de dividendos da Bolsa em 2025, diz XP

Com a redução dos dividendos, não haverá recorde de distribuições em 2025, segundo Ferreira. Ele acredita que as distribuições de proventos fiquem um pouco abaixo do que o registrado em 2024.

Mas calma investidor, que o jogo não está perdido. Com a Bolsa muito barata, ainda será possível encontrar boas pagadoras em setores tradicionais e naqueles que se beneficiam do dólar em alta ou são protegidos da inflação.

Em entrevista ao UOL, Ferreira conta onde estão as melhores oportunidades para quem quer receber dividendos em 2025. Confira:



Com dólar e Selic elevados, os dividendos das empresas brasileiras em 2025 podem ficar comprometidos?

Quando olhamos para a remuneração dos acionistas em 2024, vemos um recorde de retorno do caixa, seja com dividendos ou recompras de ações. Atualmente, o dividend yield (retorno em dividendos) da Bolsa está em 7%, o dobro do que a média histórica de 3,5%.

Nas recompras de ações, as empresas são o segundo maior comprador. Isso significa que as empresas estão tendo lucros, crescendo esses lucros, com balanços saudáveis e dívidas em ordem. Desta forma, estão gerando caixa e retornando para os acionistas.