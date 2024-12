Dividendos de fim de ano: PETR4, BBAS3, CMIN3 e mais 53 pagam acionistas

Na segunda posição entre os maiores valores da quinzena figura outro nome desconhecido. Se trata da holding Monteiro Aranha (MOAR3) que distribui diversos juros sobre capital próprio (JCP) no dia 11 de dezembro, com valores que vão de R$ 0,090 até R$ 14,57 por ação. No caso deste provento de R$ 14,57, fazem jus os investidores presentes na companhia até 4 de janeiro de 2024.

Quando a esmola é grande, o santo desconfia. Neste caso específico, dividendos tão altos não são necessariamente sintoma de algo ruim. Contudo, o investidor precisa estar ciente que se trata de empresas com baixa liquidez de negociação, o que se traduz em uma dificuldade extra para comprar e vender ações no mercado.

Na Cataguases, por exemplo, só tem 136 investidores pessoa física na base acionária. Já a Monteiro Aranha, holding que investe na Klabin (KLBN11), Ultra (UGPA3) e no segmento imobiliário, os investidores pessoa física somam 263.

Ainda entre os maiores valores, está a Companhia de Participações Aliança da Bahia (PEAB4), que paga dividendos de R$ 0,58 no dia 10 de dezembro. Têm direito aos proventos os investidores que tinham as ações da empresa até o fechamento de 19 de novembro.

Segunda quinzena

A segunda quinzena do mês é a que engloba o maior número de pagadoras. O Banco Banpará (BPAR3) lidera as distribuições, com um juro sobre capital próprio de R$ 4,09 por ação. O pagamento será realizado no dia 27 de dezembro, para os acionistas presentes na base da empresa até 10 de dezembro.