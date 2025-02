Robusto, cauteloso e com dividendos adicionais, como o Itaú quer ser visto?

É exatamente essa filosofia que Milton Maluhy Filho, CEO do Itaú, defende. Questionado por jornalistas do motivo de ter optado por ser tão conservador, ele garantiu que o Itaú está consciente e confortável com as projeções que estão sendo colocadas. Mas deu a entender que estas podem ser revistas de acordo com o cenário. "O Itaú nunca esteve tão bem para entrar em um cenário qualquer que seja. Se for um cenário benigno, com mais oportunidades, a nossa capacidade de acelerar e reagir é muito grande", afirmou.

Ainda, segundo Maluhy, não seria necessário esperar dois ou três meses para reajustar a rota, porque a capacidade de reação do banco "seria imediata".

Para ele, o foco da carteira de crédito segue o estilo dos últimos dois anos, clientes mais resilientes. Maluhy não quis cravar segmentos específicos com os quais o Itaú pretende trabalhar.

Ao UOL, ele comentou que a estratégia será atender os clientes onde a demanda estiver, colocando o produto como consequência. "O atendimento dependerá do ciclo e do momento de vida em que o cliente está. Tem clientes que estão no momento de financiar imóvel, outros que procuram financiar consumo ou investir em projetos. Cada vez menos o Itaú vai falar de produtos e sim do cliente como centro", apontou.

Mas reconheceu que as carteiras pessoa física podem ser afetadas pelos juros altos.

Um crescimento menor da carteira de crédito não é totalmente negativo. Marco Saravalle, analista CNPI-P e sócio-fundador da MSX Invest, acredita que se a carteira não crescer, mas o Itaú permanecer com uma boa liquidez, isso poderia impulsionar os dividendos do banco, por conta que o Itaú ficaria com bastante caixa, resultando em dividendos maiores.