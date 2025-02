Bradesco ou Santander: quem se recupera antes e em qual vale investir?

Algumas instituições nem pretendem esperar mais pela recuperação do Bradesco. É o caso do Goldman Sachs que na quarta-feira (12) rebaixou a sua recomendação das ações BBDC4 para venda.

Em relatório, os analistas da instituição justificaram que os desafios estruturais devem manter o ROE do Bradesco abaixo do custo de capital pelos próximos dois anos. Em 2025, o Goldman espera um ROE de 12,4%, rentabilidade que deve chegar a 13,4% em 2026 e 14,8% em 2027.

Segundo o Goldman, um ambiente macroeconômico desafiador, com aumento da inflação, dos juros e crescimento lento do PIB (Produto Interno Bruto) deve dificultar a recuperação do Bradesco, que precisa crescer na sua carteira de crédito para recuperar a lucratividade, enquanto faz investimentos significativos para ganhar participação com clientes de alta renda.

Na contramão, o Goldman elevou a classificação do Santander (SANB11) de venda para manter, destacando que o ROE do banco está acima do custo de capital há três trimestres e deve ter continuidade. O ROE esperado para 2025 é de 17,1% e para 2026, 17,2%. Em 2027, a rentabilidade do Santander deve ser de 16,9%.

Daniel Nigri, analista e fundador da Dica de Hoje Research, destaca que o Santander se recupera antes, até porque a reestruturação do banco espanhol começou mais cedo. Segundo ele, as ações SANB11 já não se encontram nas mínimas. "O investidor não pode se confundir e achar que as ações SANB11 vão valorizar mais, porque parte dessa recuperação já está no preço", diz.

Oliveira destaca também o posicionamento dos CEOs nas conferências de resultados. Enquanto Leão, do Santander, tem uma postura mais tranquila e assertiva, no Bradesco os discursos do CEO e CFO não parecem muito alinhados.