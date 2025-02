Como a Margem Equatorial impacta as ações e dividendos da Petrobras?

O "lenga-lenga" da Margem Equatorial voltou ao radar do mercado nesta semana. Com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assumindo ativamente a missão de destravar o impasse entre a Petrobras e o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), os investidores ficaram esperançosos sobre uma possível prorrogação de vida útil na petroleira estatal. Mas, por que essa Margem Equatorial é tão relevante para a companhia?

Para quem não se lembra, vamos refrescar um pouco a memória. A Margem Equatorial é uma região no Norte do Brasil, entre os estados de Amapá e Rio Grande do Norte, que se destaca pelo seu forte potencial petrolífero. Alguns até chamam a região do "novo pré-sal do Brasil".

Na Margem Equatorial há cinco bacias: Foz do Amazonas, Pará-Maranhão, Barreirinhas, Ceará e Potiguar. "Para a Petrobras, uma das mais importantes é a Foz do Amazonas porque possui características geológicas muito parecidas com a produção feita mais ao norte, na Guiana", explica Ilan Arbetman, analista da Ativa Investimentos.