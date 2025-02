Diretor diz que BB é 'muito melhor que Itaú'; o que o mercado acha?

Na coletiva de imprensa do Banco do Brasil (BBAS3) sobre o balanço do quarto trimestre de 2024, realizada na manhã desta quinta-feira (20), sobrou até para o Itaú (ITUB4). A orelha do Milton Maluhy Filho, presidente do banco privado, queimou logo cedo.

Ao ser questionado sobre o fato de alguns analistas preferirem as ações do Itaú no lugar das do BB diante da inadimplência do agro e outras incertezas, Geovanne Tobias, vice-presidente de gestão financeira e de relações com investidores do BB, respondeu: "Eu não sou Itaú. Eu sou muito melhor do que o Itaú", afirmou o executivo.

É claro que a frase se espalhou pelo mercado rapidamente. Tobias poderia ter ficado sem essa, mas decidiu defender o trabalho que consolidou o BB como um dos bancos queridinhos dos investidores pessoa física. Ele disse que, se o investidor observar as recomendações de todos os analistas no mercado, o Banco do Brasil é 'top pick' (ação preferida) para a maioria deles, com recomendação de compra.