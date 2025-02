Dona da marca Piraquê vai pagar dividendo mensal, mas mercado faz ressalva

A empresa pretende pagar R$ 0,03 por ação todo mês (R$ 0,09 por trimestre), em dividendos ou juros sobre capital próprio (JCP) - estes últimos têm desconto de imposto de 15% na fonte. Em 2025, porém, serão apenas dividendos. Além dos pagamentos mensais, haverá uma distribuição complementar no ano seguinte.

O objetivo é manter um payout (parcela do lucro líquido destinada a proventos) de 80% do lucro líquido distribuível - que nada mais é do que o lucro líquido total menos as reservas legais e incentivos fiscais.

Como a companhia tem baixo endividamento (0,18 dívida líquida/Ebitda), pode sustentar essa política. Porém, se a alavancagem chegar a 1,5 vez, o payout pode ser reduzido para 60%. "Isso só ocorreria em um cenário de muitas fusões e aquisições", ressalta Cefaly.

Os dividendos são financiados pelo lucro anual, sem necessidade de usar as reservas. Segundo cálculos da empresa, R$ 0,03 por mês (R$ 0,36 ao ano) é sustentável, com variação apenas na parcela complementar, que pode ser maior a depender do lucro do exercício. Em um cenário extremo de prejuízo, a companhia poderia recorrer às reservas para honrar o compromisso mensal.

A M. Dias Branco quer replicar o modelo do Banco do Brasil (BBAS3), divulgando um calendário anual no começo do ano com as datas de corte (para garantir o provento), data ex (sem direito ao provento) e datas de pagamento. "Isso permite ao investidor se planejar e ter uma previsibilidade de quando receberá os dividendos", explica Cefaly.

A ideia é que os pagamentos ocorram sempre no último dia do mês, com a "data com" para garanti-los no decorrer daquele mesmo mês.