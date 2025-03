Petrobras volta à lista das maiores pagadoras de dividendos do mundo

O crescimento superou as projeções da gestora, que esperava US$ 1,73 trilhão e alta subjacente de 6,4%, impulsionado por surpresas nos EUA e Japão. No Brasil, as notícias foram mistas. Sob Magda Chambriard, a Petrobras voltou ao ranking das 20 maiores pagadoras do mundo, na 14ª posição, após pagar US$ 10,8 bilhões em dividendos. Um feito relevante, diante das dúvidas do mercado sobre a capacidade de Chambriard de manter a estatal rentável.

A presença da Petrobras no ranking global sempre foi instável. Em 2023, ficou no 25º lugar, com dividendos de US$ 8,09 bilhões. Em 2022, brilhou como a segunda maior do mundo (US$ 21,7 bilhões), atrás da BHP. Esse foi inclusive o ano de glória da Petrobras, que no 2° trimestre de 2022, conquistou a coroa da maior pagadora de proventos do mundo.

Antes disso, nunca figurou entre as 20 maiores. Em 2021, os pagamentos foram modestos de US$ 9,1 bilhões. E até 2020 os dividendos eram pífios ou inexistentes.

Agora, a Petrobras parece determinada a recuperar sua atratividade global. Será que Magdinha segura as pontas?

Como foi no Brasil?

Enquanto a Petrobras conseguiu elevar a suas distribuições, a Vale (VALE3) voltou a desapontar. Entre as empresas brasileiras, a mineradora fez o maior corte de proventos e pagou US$ 4,16 bilhão em 2024.