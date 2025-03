Vencer preconceito com as ações do BB é batalha de Dom Quixote, diz CFO

Geovanne Tobias, vice-presidente de gestão financeira e de relações com investidores do Banco do Brasil, tem um estilo direto e peculiar que já lhe rendeu frases marcantes no mercado - a mais recente: "Eu não sou Itaú. Eu sou muito melhor do que o Itaú." Mas, apesar de falar sem medo o que pensa das críticas do mercado financeiro, os analistas reconhecem na sua gestão os bons resultados para o banco estatal.

Para os negócios, a postura de Tobias é mais contida. Prefere fazer projeções cautelosas e não gosta de dar um passo maior que a perna, que possa comprometer a sustentabilidade e resultados do Banco do Brasil nos próximos anos.

Um dos desafios que encara há anos, e está quase virando um karma, é o persistente desconto nas ações BBAS3, que desde 2020 negociam abaixo do valor patrimonial. Já tentou de tudo para tirar as ações desse patamar, mas ainda nada deu certo. Para ele, o mercado precifica o banco com viés político devido à participação do governo de 50%. "É preconceito", já alegou repetidas vezes.