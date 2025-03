Oferta de ações da Caixa Seguridade: 6 pontos para avaliar antes de comprar

O Goldman Sachs também adota cautela, citando riscos no financiamento imobiliário e o valuation (avaliação da empresa) elevado. Projetando 2025, a CXSE3 negocia a 10,8 vezes o lucro, um prêmio de 24% sobre o setor de seguros na América Latina e 28% acima da BB Seguridade.

Até que preço seria interessante comprar na oferta?

Conforme o prospecto do follow-on, a precificação oficial das ações ocorrerá no dia 19 de março. No entanto, o período de reserva para investidores pessoa física é nos dias 17 e 18 de março. Desta forma, os investidores não saberão do preço oficial caso reservem as ações. Mas ainda haverá a possibilidade de cancelar a reserva, caso o preço do papel não se releve atrativo.

A liquidação das ações reservadas e a cobrança dos valores ocorre no dia 24 de março.

A Caixa Seguridade até chegou a fazer uma simulação ilustrativa, com um cenário em que os papéis custem R$ 15,99, mas dada a queda recente das ações, provavelmente terá que oferecer um preço menor para atrair apetite para a oferta.

O UOL tentou ver com os analistas até qual valor seria coerente comprar as ações no follow-on. Para Oliveira, o máximo a se pagar é R$ 16. "Qualquer valor abaixo disso é bem-vindo porque garante um dividend yield de 8%", aponta.