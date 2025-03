Apesar de Magalu, varejo segue desprezado pelo mercado para dividendos

Porque ninguém dá moral para o varejo?

O varejo é um setor cíclico da bolsa, composto por segmentos como eletrodomésticos, moda, vestuário, calçados, supermercados, atacarejos, entre outros. No entanto, poucas empresas conseguem sustentar distribuições de dividendos no longo prazo.

Não se trata de preconceito do mercado, mas das peculiaridades do setor. Accorsi destaca que o fluxo de caixa das varejistas é volátil e sensível à inflação, juros e confiança do consumidor. Além disso, o setor demanda alto capital para estoques e infraestrutura, reduzindo recursos para dividendos. "Tudo isso leva à falta de previsibilidade e estabilidade, fatores essenciais para boas pagadoras de dividendos", explica.

Em crises, a queda no consumo leva as empresas a operar com margens de lucro reduzidas, o que compromete a geração de caixa. Além disso, varejistas costumam reter mais caixa para absorver choques de demanda e crédito, segundo o analista.

Oliveira lembra que o varejo tem forte concorrência, pequenas margens de lucro e baixas barreiras de entrada para novas empresas, dificultando a recorrência de proventos. "Empresas do setor quebram todos os anos e têm dificuldade de manter lucros em momentos desafiadores", observa.

Para ele, boas pagadoras de dividendos precisam de resiliência, perenidade e crescimento sustentável, características raras no varejo. "Até quando as varejistas expandem rara vez fazem isso com rentabilidade, é raro ver proventos recorrentes no setor", acrescenta.