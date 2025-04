Dividendos: 20 ações que se tornaram mais atrativas com tarifaço de Trump

É o caso do empresário Eduardo Menezes, de 42 anos, que encheu a carteira hoje de Isa Energia (ISAE4), Klabin (KLBN4), Bradesco (BBDC3) e Banco do Brasil (BBAS3). Ao UOL, ele comentou que entende a queda dos mercados nesta semana como uma tempestade perfeita para conseguir intensificar e reforçar o aporte nas ações que investe. Na visão dele, os preços caem, mas os fundamentos permanecem, então conseguir investir em mais ações se traduz em mais dividendos no futuro.

"Investidor previdenciário adora uma Black Friday fora de época. Nada como rumores, incertezas do mercado nacional e internacional para ter aquela oportunidade que tanto esperamos. As incertezas derrubaram os preços das bolsas, mas não os fundamentos de algumas empresas", comenta.

Outro investidor que usufruiu da queda na B3, foi o Plínio Batista Porto, procurador municipal de 37 anos. Ele conta que investiu com mais força do que em dias normais, comprando ações da Klabin (KLBN4), Isa Energia (ISAE4), Itaú (ITUB3) e até sobrou um trocado para comprar um BDR (recibo de ação) da Berkshire Hathaway (BERK34). "Imaginei que esse tarifaço é uma estratégia de negociação dos EUA e conforme vão acontecendo as conversas individuais com os países e as tarifas vão diminuindo, as transações vão se assentando. É um pânico excessivo do mercado, portanto uma oportunidade de fazer aportes", justifica.

Retorno em dividendos dispara na semana

Os investidores não estão errados. De fato, a forte queda das ações nos últimos dias impulsionou o dividend yield (retorno em dividendos) de alguns ativos. Levantamento exclusivo de Einar Rivero, sócio-fundador da Elos Ayta Consultoria, para o UOL revela quais são as 20 ações que apresentaram maior crescimento de dividend yield diante o caos da guerra comercial.

Foram considerados ativos dos índices Ibovespa, Small Caps, Indice de Dividendos e IBRX100. O estudo leva em conta a valorização das ações desde 27 de março, quando o Ibovespa atingiu a sua maior pontuação, até o fechamento de 3 de abril, já com os acontecimentos do tarifaço.