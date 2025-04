Pausa de 90 dias do Trump: hora de baixar a guarda ou reforçar a carteira?

No caso do Brasil, o impacto vem mais da redução da incerteza global do que das tarifas em si. O país já era taxado em 10%. "A Bolsa brasileira e o real reagiram bem, acompanhando o fluxo internacional. Mas como temos forte exposição à China, a perspectiva continua delicada", diz Valério. Ele lembra que as commodities subiram com a trégua, mas seguem depreciadas diante da possibilidade de desaceleração global.

O Brasil até poderia exportar mais para a China, aproveitando a taxação elevada do país nos EUA — mas o freio na economia chinesa também pode reduzir a demanda por commodities brasileiras. Um verdadeiro efeito cascata.

Por ora, o mundo segue atento aos próximos capítulos da treta sino-americana.

Efeito tarifaço nos investimentos

Até o dia 8 de abril, véspera do anúncio da pausa, só seis investimentos acumulavam desempenho positivo no mês: euro, dólar, IMA-Geral (índice de títulos públicos), CDI (principal indexador da renda fixa), poupança e bitcoin. Com a alta do dia 9, o susto foi parcialmente revertido — mas só cinco ativos seguem em alta, segundo levantamento da Economática Brasil.

E agora: colchão ou porto seguro?

Com juros a caminho dos 15% ao ano, especialistas concordam: a renda fixa continua sendo o abrigo ideal para a carteira nessa trégua.