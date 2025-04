Com efeito China e tarifaço, quais as melhores ações brasileiras na Bolsa?

A valorização e os dividendos da VALE3 ainda são positivos em 2025. Já a CSN Mineração (CMIN3), com contratos negociados com antecedência, não deve sentir impacto imediato. Bruno Oliveira, analista do Vida de Acionista, diz que a empresa é resiliente, segurando vendas e aumentando estoques quando os preços do minério caem. Ele projeta dividend yield de 9,68% para 2025.

Petrobras (PETR4)

Também exposta à China, a Petrobras é vista como resiliente à volatilidade, com expectativa de dividend yield de 13,06% em 2025. Segundo o Investidor10, 12% da receita da estatal em 2024 veio do país asiático.

O petróleo brent caiu desde o tarifaço de Trump e o aumento da produção da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep+), sendo negociado abaixo de US$ 65. Se esse nível persistir, a Petrobras deve manter dividendos ordinários, mas não extraordinários neste ano.

Para Oliveira, oscilações no petróleo fazem parte do "custo emocional e financeiro" de investir na Petrobras. "Esta situação é extremamente efêmera e instável, mas nada relevante para o negócio", afirma. Do lado do investimento, vê uma possível oportunidade de entrada para quem gosta do setor.