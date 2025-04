Dividendo gordo ou risco demais? O dilema de investir em Vale (VALE3) agora

A empresa usou seus estoques para reduzir custos. Isso pode beneficiar a geração de caixa e receita líquida neste trimestre, diz Fabio Lemos, sócio da Fatorial Investimentos. No entanto, esse movimento tem fôlego curto e pode não se repetir com a mesma intensidade nos próximos trimestres.

Por ora, não há grandes alertas no radar. Mas o cenário internacional, marcado pela escalada das tensões entre China e Estados Unidos, gera cautela. Um agravamento da guerra comercial pode provocar uma recessão global, derrubar o preço do minério e pressionar a lucratividade da Vale.

Porém, "quando a guerra comercial amenizar, a Vale terá espaço para subir preços e elevar a produção, aliado ao fato de ter reduzido os seus estoques", diz Hugo Queiroz, sócio e analista da L4 Capital.

Minério de ferro e dividendos: relação direta

O preço do minério de ferro tem impacto direto no dividend yield (retorno em dividendos) da Vale. Marco Saravalle, analista da MSX Invest, fez simulações: com minério a US$ 100, a Vale entregaria dividend yield de 7% em 2025; a US$ 90, o retorno em proventos cairia para 6,5%; e com o preço do minério a US$ 75, o yield seria de 5,5%. Por outro lado, se a commodity subir para US$ 120, o retorno em dividendos pode chegar a 8,2%.

Até 20 de abril, o minério era negociado a 711 iuanes na Bolsa de Dalian (China), equivalente a US$ 97,40 a tonelada.