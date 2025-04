Dá para se aposentar com o prêmio do BBB? Veja quanto rendem R$ 2,72 mi

Na Petrobras, ele destaca as distribuições generosas da petroleira nos últimos anos, com lucros que acompanharam os preços do petróleo brent. Na Bradespar, que é uma holding que investe em Vale, enxerga a oportunidade de comprar VALE3 com desconto. Já na Taesa, destaca que é uma companhia com histórico elevado de dividendos há muitos anos, presente no setor de transmissão, onde as receitas são estáveis, previsíveis, e com contratos de longo prazo ajustados pela inflação.

Em relação a Taesa, o analista destaca a resiliência da companhia e do setor de transmissão a crises econômicas. Na Copasa, apesar do setor de saneamento ser perene, ele reforça a importância de o investidor entender o modelo de negócio para não cair em cilada.

Ele optaria por investir o prêmio em apenas 4 ações, o que facilitaria o acompanhamento dos negócios e movimentações das empresas. As ações escolhidas seriam focadas no setor financeiro e elétrico: Itaú (ITUB3), Banco do Brasil (BBAS3), BB Seguridade (BBSE3) e ISA Energia (ISAE4). "Com peso de 25% para cada uma na carteira, temos um portfólio com os dois melhores bancos listados do país, a melhor seguradora e uma das melhores transmissoras", destaca.

Quanto o prêmio do BBB garantiria por mês investido em renda fixa?

Para quem é mais conservador, uma alternativa seria aplicar o prêmio em ativos de renda fixa, embora com rendimentos mensais mais modestos.

Renan Diego, consultor financeiro e especialista em investimentos, afirma que com a Selic em 14,25% e podendo chegar a 15% neste ano, dá para procurar oportunidades na renda fixa, aplicando o prêmio de forma estratégica. "O valor de R$ 1,972 milhão é mais do que suficiente para uma família viver com conforto", destaca.