MCMV chega a mais famílias: quais construtoras podem pagar mais dividendos?

Porém, com a Faixa 4 do programa, as construtoras são beneficiadas, principalmente as que atuam no segmento de baixa renda como Direcional, Cury, Plano&Plano, Tenda, MRV e RNI, entre outras. O motivo é que a nova faixa abre o programa a pessoas com renda maior, avalia Rodrigo Medeiros, analista e fundador do Desmistificando Research. "Vai facilitar a venda dos imóveis que estavam em uma faixa na qual as pessoas não estavam conseguindo financiar de forma adequada", avalia.

Algumas companhias que trabalham com o Minha Casa, Minha Vida já tinham negócios direcionados ao médio padrão, diz Renato Reis, analista da Blue3 Research. A Direcional tem a subsidiária Riva, a MRV tem a Urba.

Esta nova faixa vai se traduzir em um resultado e lucro maior para as companhias. Isso leva a uma valorização maior das ações e maior pagamento de dividendos. Os analistas consultados divergem sobre quando sentiremos os resultados da faixa 4 nos balanços e receitas, mas a maioria aponta que a partir do segundo trimestre devem aparecer alguns sinais tímidos, se tornando mais nítidos no segundo semestre e no começo de 2026.

Como ficam os dividendos das construtoras

Dividendos podem chegar mais gordos no curto e médio prazo, favorecidos por esse impulso da nova Faixa 4, mas alguns analistas são céticos sobre a bonança dos pagamentos no longo prazo. Fernando Marx, contribuidor do TC, é um dos que duvida, por acreditar que os subsídios estão inflados neste momento diante do período pré-eleitoral. Após 2026, ele tem dúvidas da continuidade de benefícios tão atrativos nos financiamentos.

Já outros analistas acreditam que o efeito veio para ficar e trazer resiliência para a receita das construtoras no longo prazo. A visão é de Marco Saravalle, analista CNPI-P e sócio-fundador da MSX Invest.