Ganhe 'salário' de banco sem ser bancário: veja melhores ações do trimestre

Quem brilha mais?

Santander (SANB11)

O Santander abriu a temporada de resultados dos bancões com um balanço considerado normal, mas com alertas. Houve avanço no lucro e no retorno sobre patrimônio (ROE), e apenas uma leve deterioração nas provisões para devedores duvidosos (PDD), o que, segundo Milton Rabelo, analista da VG Research, já é um bom sinal diante de um cenário macro ainda desafiador. Ele projeta que o banco possa alcançar um ROE (Retorno Sobre Patrimônio Líquido) de 20% nos próximos anos, desde que mantenha iniciativas como a redução do custo de captação e o avanço do Super App.

Santander está se recuperando bem, mas o investidor deve ficar de olho na inadimplência e no ROE antes de ir as compras. A inadimplência continua no radar. Renato Reis, analista da Blue3 Research, vê nesse ponto o maior risco do trimestre, especialmente na carteira de pessoa física. Marco Saravalle, analista e sócio-fundador da MSX Invest, diz que a inadimplência pode piorar nos próximos trimestres.

Apesar disso, Reis acredita que o ROE de 20% ainda é viável, caso a inadimplência se estabilize. Para ele, o banco mostra avanços em spread e crédito, mas convive com desafios relevantes. Saravalle também acredita que o ROE atingiu uma estabilidade de curto prazo e deve ficar em 17%.