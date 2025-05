6 ações pagam mais que a Selic: quanto rendem R$ 5 mil em dividendos?

Ainda vale investir em ações que pagam dividendos?

Apesar dos juros altos, analistas indicam que este é um bom momento para comprar ações. Mesmo com a alta de abril, a Bolsa ainda está barata. O investidor se beneficia tanto da valorização dos papéis quanto do yield on cost - retorno em dividendos baseado no preço pago pelas ações.

Esse DY robusto não se limita as ações da lista. "Há oportunidades em ações conservadoras e defensivas, com bons dividendos, embora abaixo da Selic, mas com boa perspectiva de médio e longo prazo", diz Sergio Neto, analista da Capitalizo. Principalmente, em seguradoras e transmissoras.

No longo prazo, acima de cinco anos, as ações tendem a superar a renda fixa, considerando dividendos e valorização. "Dividendos aumentam com o crescimento da empresa, protegendo o investidor da inflação e aumentando o retorno total", explica Lucas Uhlig, contribuidor do TC.

Ao contrário da renda fixa, cujos retornos são limitados a um indexador, nas ações que pagam dividendos o ganho é infinito. "Há 55 anos, Luiz Barsi Filho comprava ações do Banco do Brasil a R$ 0,60, hoje elas custam quase R$ 29, sem contar os dividendos. É a mágica das ações", exemplifica Bruno Oliveira, analista do Vida de Acionista.

Outro ponto favorável é a tributação: dividendos são isentos de imposto e juros sobre capital próprio tributados em 15%, enquanto a renda fixa acima de R$ 10 mil mensais tem alíquotas mais altas, tornando as ações mais atraentes, justifica Uhlig.