Itaú: craque estava apagado, mas voltou decidido a golear em dividendos

A carteira de crédito somou R$ 1,38 trilhão no 1º trimestre, alta de 13,2% em relação ao mesmo período de 2024. Entre os destaques, o crédito para pessoas físicas cresceu 8,6% em 12 meses, com expansão de 16,7% no crédito imobiliário, 9% em veículos e 7,8% em crédito pessoal.

Em relação ao 4º trimestre do ano passado, houve queda de 1,7%, explicada pela variação cambial e pela base de comparação mais alta do fim de ano, com aumento no uso do cartão de crédito em datas como Natal e Black Friday.

Mesmo com a expansão do crédito e juros ainda altos, a inadimplência acima de 90 dias caiu para 2,3%, com redução na criação de novos créditos problemáticos. "Forte crescimento da carteira, mas o Itaú continua focado em clientes resilientes, mesmo diante do cenário macroeconômico desafiador", afirma Marco Saravalle, sócio-fundador e analista da MSX Invest.

Esse olhar refinado para os ciclos de crédito é uma marca do banco. Maluhy destacou que a lógica segue crescer forte com clientes alinhados ao perfil do Itaú e ajustar o apetite de risco nos demais. "Essa combinação dos dois que leva a gente a um crescimento aparentemente um pouco mais baixo, mas de muita qualidade e sustentável no longo prazo", diz.

O índice de Eficiência foi de 38,1%, queda de 0,2 ponto percentual, o melhor da história do banco, mesmo com aumento de despesas. Para Chinchila, isso mostra que o Itaú opera com alavancagem operacional e forte disciplina com custos.

Crédito Consignado Privado

Um tema que gerou muitas perguntas ao CEO foi o novo crédito consignado privado. Maluhy demonstrou confiança no potencial da linha, mas reforçou o viés conservador da instituição.