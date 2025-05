Petrobras e investidores: quando a relação esfria, mas ninguém vai embora

Alguns analistas acreditam que, com o brent entre US$ 50 e US$ 60, ainda há geração de caixa e espaço para dividendos. É o caso de Regis Chinchila, head de research da Terra Investimentos, que alerta que preços baixos por muito tempo tiram atratividade do dividendo e exigem ajustes nas projeções.

Lucas Lima, analista-chefe da VG Research, reforça que o equilíbrio ideal está em torno de US$ 45, incluindo investimentos. E lembra que com barril acima de US$ 40, a Petrobras ainda garante um dividendo mínimo de US$ 4 bilhões, o que renderia um yield de 5,5% no pior cenário.

Há quem enxerga outros fatores além do petróleo. Mônica Araújo, estrategista da InvestSmart XP, também projeta impacto negativo no 2TRI25, destacando que câmbio, produção e investimentos influenciam os proventos.

A dívida da Petrobras (US$ 64,5 bi) precisa ser monitorada. O teto para manter dividendos regulares é de US$ 75 bilhões. Por isso, Lima vê o aumento dos investimentos como risco: "Se o endividamento se aproximar do teto, os dividendos podem cair de 14% para entre 8% a 10%", estima. Por outro lado, Araújo, considera a estrutura da dívida equilibrada, coerente com o perfil de risco da petroleira e o setor, e sem preocupação no curto prazo.

A gestão da Petrobras já indicou que vai revisar o plano de negócios 2026-2030, priorizando caixa, redução de custos e disciplina de capital, mas mantém os investimentos de US$ 18,5 bilhões para 2025. O plano costuma ser divulgado em novembro.

Extraordinários? Só com milagre ou petróleo a US$ 70

A Petrobras ainda não descarta os dividendos extraordinários, mas tudo depende do caixa e do preço do petróleo. Fernando Malgarejo, diretor financeiro da companhia, afirmou que isso só seria possível em 2025 com geração de caixa robusta e evolução do preço do petróleo. Em 2026, a decisão passa a depender dos ajustes do novo plano de negócios.