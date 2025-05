Dá para pagar o aluguel com Petrobras? Fizemos a conta com dividendos

Desta forma, a dica de Sobreira - se tratando de uma companhia que oscila bastante por depender do preço do petróleo - é guardar os dividendos pagos do primeiro ano em uma reserva de renda fixa com liquidez diária, que pode ser um Tesouro Selic ou um CDB (Certificado de Depósito Bancário) que renda 100% do CDI (Certificado de Depósito Interbancário e principal indexador da renda fixa), facilitando o resgate dos recursos.

Com esse dinheiro dos dividendos guardado, fica mais fácil ter uma previsibilidade e dividir os valores do aluguel dos próximos 12 meses, em um fluxo mensal consistente. A ideia é repetir este exercício todo ano, de forma com que os dividendos da Petrobras do ano anterior paguem o aluguel do ano seguinte.

Outra dica de Sobreira é estabelecer uma meta anual de renda para os aluguéis, de forma que se a Petrobras pagar dividendos extraordinários em um ano, este valor pode ficar na reserva, para compensar eventuais ciclos em que a companhia reduza seus dividendos, afetada por alguma variável como petróleo ou investimentos.

"Apesar estar atrelada a uma commodity como o petróleo, a Petrobras é uma boa empresa para receber dividendos. Mas só quando o governo não intervém nela", aponta Sobreira.

Bora fazer as contas

Para a simulação utilizamos o último dado disponível do estudo de locação residencial do Índice FipeZAP. Nele informa que o preço do metro quadrado (m²) para um imóvel de 1 dormitório é de R$ 64,48. Para dois e três dormitórios, o preço do m² seria de R$ 45,07 e R$ 41, respectivamente.