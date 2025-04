Banco Central deve fazer 'avaliação honesta' do patrimônio do Master

A análise do Banco Central sobre a operação do Master com o BRB, o banco estatal do Governo do Distrito Federal, deverá centrar-se em uma avaliação "honesta" do balanço patrimonial do banco de Daniel Vorcaro — hoje considerado inflado pelos agentes do mercado.

"Os ativos estão fora do preço. Uma fatia importante dos ativos não vale metade do que está reportado no balanço", avalia um ex-diretor do Banco Central que conversou com a coluna sob condição de anonimato.

O real patrimônio do Master é uma incógnita. O Master encerrou o ano com patrimônio líquido de R$ 4,6 bilhões, sendo R$ 73 bilhões em ativos — número que o mercado entende estar distante da realidade, mascarando uma super valorização de ativos como investimento em empresas vistas como problemáticas e precatórios super dimensionados.