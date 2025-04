Auditores das Americanas são poupados pelo MPF, mas ainda serão alvo da CVM

No início da semana, treze ex-executivos e ex-funcionários das Americanas, incluindo Miguel Gutierrez (ex-CEO) e Anna Saicali (ex-CEO da B2W), foram denunciados por organização criminosa, falsidade ideológica e manipulação de mercado. No caso dos ex-executivos, as condutas sob investigação da CVM também diferem do escopo criminal: a CVM vai avaliar se houve cumprimento do dever de diligência e de lealdade e de dever fiduciário.

Na denúncia, o MPF afirma que as auditorias foram enganadas pelos ex-diretores, que maquiaram e forjaram documentos para ludibriá-las e, com isso, ocultar a real situação financeira para o mercado e para o próprio Conselho de Administração.

O laudo da perícia criminal do setor técnico-científico da Polícia Federal que subsidiou a investigação aponta, contudo, que as auditorias contribuíram para a "prática das fraudes" com a "apresentação de reiterados pareceres 'limpos' e sem ressalvas das demonstrações financeiras".

As auditorias KPMG e PwC sempre alegaram seguir as normas nacionais e internacionais e de não terem detectado a fraude por conta de informações manipuladas pela direção das Americanas. A KPMG chegou a identificar problemas nos controles internos da Americanas relacionados aos contratos de Verba de Propaganda Cooperada (VPC), um incentivo de vendas entre fornecedores e varejistas. O VPC foi um dos principais instrumentos usados pela cúpula da empresa para maquiar os resultados, juntamente com os contratos de antecipação de recebíveis, o chamado risco sacado.

Em 2019, a KPMG chegou a emitir cartas comunicando os problemas para a Americanas e enfatizando a necessidade de melhorias. Mas após as cartas, a firma teve o contrato rescindido. A PwC, que sucedeu a KPMG na função, também emitiu relatório de recomendações apontando falta de controle nos registros de VPCs.

No entanto, a perícia sugere ter havido uma "possível falha na detecção de distorções relevantes, levando à emissão de pareceres sem ressalvas em demonstrações financeiras que continham fraudes significativas".