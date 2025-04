Consignado privado soma R$ 4,4 bi, sendo a maior parte dinheiro novo

Trabalhadores com carteira assinada já contrataram R$ 4,4 bilhões em empréstimos pelo programa Crédito do Trabalhador, que usa recursos do FGTS como garantia para reduzir as taxas dos empréstimos. Foram concedidos 783.064 empréstimos para 773.054 trabalhadores, com um ticket médio de R$ 5.619.

Esse volume representa, em sua maior parte, dívida nova, segundo participantes do mercado. Pelas regras da medida provisória que criou o programa, os bancos se comprometeram, nesta primeira etapa, a não ofertar crédito para quem já tem crédito pessoal ou está no cheque especial — em tese, uma medida pensada para não agravar o já alto endividamento da população enquanto o sistema de portabilidade, previsto para junho, não é implementado.

O programa foi lançado há 18 dias e, na medida em que mais bancos vão entrando, o volume de empréstimos tem aumentado de forma expressiva. Um quarto do total liberado - R$ 1,1 bilhão - se refere a contratos assinados nos últimos quatro dias. De sexta-feira (4) até ontem (7).