Codeshare: tarifa sobe 23% nas rotas em que Azul e Gol deixaram de competir

No segundo semestre, a Gol parou de voar na rota Confins-Maceió, deixando a Azul sozinha, enquanto a Azul saiu de Galeão-Maceió. Excluindo fatores de causalidade, o aumento médio das tarifas nas duas rotas foi da ordem de 15,4% no segundo semestre de 2024, na comparação com o primeiro.

Mas a Gol operou sozinha Maceió-Galeão até o final do ano passado. Este ano passou a enfrentar a competição da Latam. Ainda é cedo para avaliar o impacto da entrada da Latam nas tarifas da rota.

Já na rota Galeão-Confins, mesmo com Azul e Gol aumentando a oferta, os preços subiram 34% no segundo semestre, na comparação com o primeiro. Aqui também caberá avaliar o impacto do incremento da oferta por um prazo mais longo: os preços subiram muito em novembro e dezembro, mas em janeiro a tarifa média da Azul caiu 3%, enquanto a da Gol caiu 2% em fevereiro. Os dados de 2025 são da Anac e não foram 'tratados' para eliminar o efeito causal.

O estudo mostra também que Azul e Gol concorrem em 50 rotas regionais que têm como origem ou destino um dos 12 aeroportos considerados não regionais pela reforma tributária (os mais movimentados do país). Em um cenário de fusão, elas serão monopolistas em 26 dessas 50 rotas — que são ligações não operadas pela Latam hoje.

Consulta prévia ao Cade

O acordo de codeshare não foi submetido previamente ao Cade — o que gerou uma discussão sobre a necessidade ou não, uma vez que acordos de codeshare entre empresas brasileiras e estrangeiras costumam dispensar análise prévia. Na semana passada, porém, o Cade publicou uma decisão isentando as empresas de multa por não terem feito consulta prévia, mas determinando que elas formalizem o acordo antes de completar dois anos do início da implementação, caso ainda esteja em vigor. A proposta da fusão também não chegou ao Cade. As empresas anunciaram um memorando não vinculante sobre as negociações e intenção de se unirem. A operação depende ainda da conclusão dos processos de reestruturação das duas empresas. Normalmente, fusões são comunicadas ao Cade após as partes concordarem com os termos da operação. Dada a complexidade do caso, Azul e Gol disseram que iriam comunicar o Cade antes mesmo de fecharem o negócio, mas a formalização ainda não aconteceu.