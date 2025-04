Time de notáveis liderado por Sheinkman vai assessorar presidência da COP

Scheinkman também está recrutando para a missão de assessorar a presidência da COP-30 a economista italiana Mariana Mazzucato. A economista esteve recentemente no Brasil e coordenou, junto com a Vera Songwe, o Grupo de Especialistas da Força-Tarefa do Clima (TF Clima) da presidência brasileira do G20.

Outros economistas, especialistas em temas específicos como mercado de carbono, florestas, taxação internacional, também devem contribuir pontualmente com suas respectivas expertises.

Conforme estabelecido na COP-29, a edição brasileira deverá apresentar o relatório "de Baku a Belém", traçando o caminho para sair do patamar já acordado de US$ 300 bilhões — que os países desenvolvidos terão de transferir para ajudar os países em desenvolvimento a cumprir com as metas ambientais e de redução de emissões — para a cifra de US$ 1,3 trilhão.

Pelas contas do IHLEG, a transição energética vai custar US$ 2,7 trilhões ao ano até 2030 para os países em desenvolvimento, sendo que US$ 1,4 trilhão virá de recursos domésticos e o restante dos países desenvolvidos — que são os maiores emissores e causadores das mudanças climáticas.

Além do conselho de economistas, a presidência da COP-30, encontro que acontecerá em Belém em novembro, vai contar ainda com outros dois especialistas que vão liderar conselhos temáticos abertos nas áreas de Ciência e Inovação.

O conselho científico será liderado pela matemática Thelma Krug, vice-presidente do IPCC, Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas da ONU. Krug terá a companhia de grandes nomes da ciência nacional como Carlos Nobre, Paulo Artaxo, Tatiana Sá, Marina Hirota e Ima Vieira, além de cientistas estrangeiros.