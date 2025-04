Trump muda rotina - e os investimentos - até dos brasileiros ricos em Miami

E o conselho neste momento é manter a calma pois apesar de todos os problemas auto infligidos por Trump, que caminha para provocar uma recessão nos EUA e por consequência global, o país não vai falir. — O índice dólar - que mede a relação do dólar com outras moedas - já caiu 10%, mas será que vai cair tanto mais? No primeiro mandato do Trump, depois que ele assumiu, o índice caiu 15%, mas depois o dólar se valorizou na pandemia", diz Alves. "Precisamos trazer tranquilidade para o debate e contrapor argumentos de que haverá falência dos EUA, do dólar. Mas se o investidor não está preparado para a volatilidade das bolsas, é melhor ter menos exposição e mais renda fixa."

Depois da guerra das tarifas com a China, Trump voltou a causar turbulência nos últimos dias desferindo ataques ao presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, demandando queda "imediata de juros" e levando a questionamentos sobre uma possível perda de independência da autoridade monetária. Antes de Trump voltar atrás e dizer que não é bem assim, o dólar acentuou a sua desvalorização — alcançando na segunda-feira o menor valor frente ao Euro e ao Franco Suíço nos últimos 3 anos.

"Os clientes que antes só pensavam em comprar ações das "Magnificent Seven" — as sete maiores empresas de tecnologia americanas — migraram para os títulos do Tesouro americano, que estão pagando juros de 4,5%", diz Pinheiro, da Bolton Global Capital.

O gestor de grandes fortunas de um banco brasileiro com presença em Nova York e Miami relata ainda um movimento de clientes adquirindo notas estruturadas — investimento que combina renda fixa e variável, como os Certificados de Operações Estruturadas (COEs) — em franco suíço. A diversificação também é motivada pelo temor de que possa haver alguma medida de controle de capital para estrangeiros não residentes com recursos no país.

Um outro gestor de um banco suíço em Genebra diz que nas últimas semanas aumentou a consulta de brasileiros com recursos nos EUA querendo abrir conta no país europeu, em busca de uma estratégia mais diversificada. No entanto, com a perspectiva dos juros, que já estão a 0,25% na Suíça, caírem a zero, a diversificação na carteira inclui investimentos em renda variável, como ações de empresas da Europa, Japão e Ásia.