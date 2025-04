Governo antecipa para maio a portabilidade do consignado privado

O Ministério do Trabalho e Emprego vai antecipar em um mês a portabilidade do programa de crédito consignado privado. Pelo novo cronograma, a partir de 6 de maio o cliente que tiver um empréstimo pessoal já vai poder converter a dívida para um consignado privado de outra instituição de forma automática. Essa quitação da dívida antiga é feita diretamente entre as instituições.

Hoje isso só pode ser feito de forma automática se as duas dívidas forem contraídas dentro da mesma instituição. O cliente que quiser substituir um crédito pessoal com taxas mais altas por uma dívida nova no consignado privado com outra instituição precisa transferir o dinheiro e solicitar a quitação.

A portabilidade estará disponível a partir de 6 de maio para a conversão de um crédito pessoal em consignado. A partir de junho, o sistema, que é gerido pela Dataprev, vai permitir também a portabilidade entre créditos consignados privados de diferentes instituições.