Consignado privado soma R$ 8,2 bi e abre espaço para avanço de fintechs

O programa de crédito consignado para trabalhadores com carteira assinada alcançou um estoque de R$ 8,2 bilhões desde o lançamento, em 21 de março, estimulado por um ambiente de forte competição entre as instituições financeiras, com avanço expressivo das fintechs.

"O programa criou o maior marketplace de empréstimos para pessoa física do mundo, gerando um volume extraordinário e uma competição acirrada entre as instituições para oferecer crédito", disse Marcos Pinto, secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, em conversa com a coluna. Para ele, o programa poderá mudar "a estrutura do mercado de crédito pessoal no Brasil", com maior participação das fintechs. "As fintechs estão fazendo um volume significativo de empréstimos e isso vai levar a uma desconcentração".

Em um mês, o programa alcançou o que sua versão pelas regras antigas levou seis anos para atingir. Lançado em 2003 junto com o consignado para o setor público e pensionistas do INSS, o consignado privado era restrito aos funcionários de grandes empresas e estava estagnado há mais de dois anos no patamar de R$ 40 bilhões. O volume mensal de novos contratos era de R$ 1,6 bilhão.