PicPay é denunciado por cobrar tarifa para antecipar benefício do INSS

O banco digital do grupo J&F, dos irmãos Joesley e Wesley Batista, foi um dos poucos a conseguir se habilitar no programa. A coluna apurou que pelo menos dois outros bancos tentaram se habilitar e tiveram o pedido negado. São bancos relevantes e que já possuem relação com o INSS: venceram lotes nos leilões da folha de pagamentos de benefícios do INSS.

A Instrução Normativa n. 179 conflita com a portaria que criou o programa, INSS/DIRBEN Nº 1.242, de 6 de dezembro de 2024. A portaria "define o prazo e as obrigações a serem cumpridas pelas instituições financeiras consignatárias acordantes que operarão a consignação de antecipação parcial do salário de benefício, com amortização sem cobrança de juros, aos beneficiários da Previdência Social".

Essa portaria teve a redação alterada no mesmo dia 17 de janeiro, mas apenas para esclarecer que a antecipação não afeta o cálculo das margens de comprometimento de renda para o consignado. Não há menção a outras formas de liberação do crédito que não sejam o cartão ou permissão para cobrança de juros em outras modalidades. Na denúncia ao CNPS, as confederações dizem que, "a Portaria 1.257/2025 não modificou as determinações referentes à forma de liberação ou à gratuidade do Vale+, de modo que permanece em vigor a obrigação de uso do cartão e a proibição de cobrança de taxas."

Segue a nota do PicPay:

"O PicPay não cobra juros ou tarifas dos beneficiários do INSS para realização da antecipação salarial por meio do Cartão PicPay Antecipa (Meu INSS Vale+). A Portaria DIRBEN/INSS nº 1242/2024, em seu art. 3º, parágrafo 2º, é taxativa ao vedar essa cobrança dos beneficiários quando se tratar do cartão físico mencionado pela Instrução Normativa PRES/INSS nº 175/2024.

Outrossim, vale esclarecer, que a Instrução Normativa PRES/INSS nº 179/2025, facultou aos beneficiários a contratação da operação de antecipação salarial por outros meios disponíveis. Neste caso, a exclusivo critério dos beneficiários, ao optarem pela contratação por meio da Conta PicPay é cobrada uma taxa de antecipação, em valor fixo, por operação."