ABDI vai investir R$ 19 milhões em festival de inovação em Brasília

A ABDI (Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial) quer transformar Brasília em uma espécie de Austin do Cerrado, levando para a capital federal um ambicioso festival de inovação industrial inspirado no SWSW (South by Southwest) — evento de criatividade texano que ano que vem completa quatro décadas.

Batizado de Curicaca em homenagem a uma ave do Cerrado, o festival nasce com um orçamento próprio que pode chegar a R$ 19 milhões da ABDI. A entidade, uma empresa pública de direito privado, também busca parcerias e patrocínios com empresas privadas e públicas. Petrobras já se comprometeu a apoiar, juntamente com a Rede Globo, que será parceira de mídia.

O evento tem a ambição de ser ao mesmo tempo um showcase para o programa de "neoindustrialização" do MDIC (Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços) — o Nova Indústria Brasil — e um palco para palestras e debates sobre indústria, inovação e sustentabilidade, com um festival cultural e gastronômico em paralelo espalhado pela cidade e regiões administrativas do Distrito Federal. Estão previstos oito grandes shows e dezenas de apresentações artísticas.