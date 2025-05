Justiça libera ANTT para realizar leilão de linhas no transporte rodoviário

O marco regulatório do setor levou praticamente uma década para ser aprovado e contou com uma discussão no Supremo, que reconheceu que o setor deve ser regulado pelo regime de autorização — e não de concessão ou permissão.

Leilões costumam ser usados no regime de concessões, onde a competição acontece antes e o vencedor do certame explora a atividade por natureza monopolística. Na autorização, não costuma haver barreira de entrada e a competição deve ser livre. Cabe ao regulador estabelecer padrões e níveis de serviço e não segurar a competição para garantir a viabilidade econômica dos participantes.

Além do Ministério Público Federal, técnicos do Ministério da Fazenda já se manifestaram a favor da concorrência no setor.

A Amobitec lamentou a decisão do desembargador Alexandre Vasconcelos, do TRF/1ª Região: "A decisão de hoje contraria recomendações claras do MPF e permite a retomada de um processo de abertura de mercado com comprovadas irregularidades e regras que beneficiam apenas as empresas tradicionais do setor", disse o presidente da associação, André Porto.

A ANTT foi procurada, mas não retornou até a publicação.