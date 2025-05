Assalto com desconto em folha do INSS e o fim do imposto sindical

A deflagração da operação Sem Desconto pela Polícia Federal mostrou que, no Brasil, aposentados e pensionistas agora não precisam mais sair de casa para serem assaltados. Essa nova modalidade de "assalto com desconto em folha" do INSS parece ser intrínseca à política pública de oferecer "benefícios" para os aposentados e pensionistas por meio de associações e entidades sindicais.

Afinal, por que mesmo o INSS precisa fazer convênios para oferecer benefícios que beneficiam mais as associações conveniadas do que os próprios segurados?

Os descontos automáticos na folha de aposentados e pensionistas do INSS vêm em um crescendo desde 2017, mesmo ano em que a Reforma Trabalhista, aprovada no governo de Michel Temer, acabou com o imposto sindical, o desconto compulsório na folha do trabalhador. Naquele ano, segundo a CGU (Controladoria Geral da União), os descontos automáticos nos benefícios do INSS somaram R$ 460 milhões. Esse número subiu para R$ 617 milhões no ano seguinte. Em 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro, o volume ficou no mesmo patamar (R$ 604 milhões). Recuou na pandemia e voltou a subir em 2022, quando somou R$ 706 milhões. Mas foi no governo Lula, com o controle do PDT do agora ex-ministro Carlos Lupi sobre a pasta da Previdência, que os descontos dispararam, alcançando R$ 1,3 bilhão em 2023 e R$ 2,6 bilhões em 2024.