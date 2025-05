Justiça nega pedido do Rosewood para colocar disputa com Allard sob sigilo

O Tribunal de Justiça de São Paulo negou um pedido da dona do hotel Rosewood para que Alexandre Allard, seu sócio no empreendimento, abstenha-se de divulgar informações internas da companhia na imprensa em uma ação que escancarou a disputa societária do empreendimento de luxo Cidade Matarazzo.

A CTF (Chow Tai Fook), conglomerado da bilionária família Cheng, de Hong Kong, também teve negado um pedido para determinar que Allard solicite segredo de Justiça em uma ação de produção antecipada de provas ingressada pelo empresário no Tribunal de Justiça de São Paulo no mês passado.

Na ação, Allard acusa a CTF de espionagem com a invasão do computador de uma colaboradora e advogada de confiança dele para, possivelmente, compartilhar as informações encontradas com Ilan Elkaim, CEO do Rosewood, que é ligado à CTF.