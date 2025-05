INSS suspende cobrança de taxa pelo PicPay na antecipação de benefícios

A cobrança de taxa na antecipação dos vencimentos foi objeto de denúncia da Febraban em uma reunião do Conselho do INSS na semana passada. A federação dos bancos também apresentou ofício ao Banco Central com denúncias em relação ao programa, uma vez que a cobrança poderia configurar como operação financeira disfarçada.

O INSS resolveu suspender o programa antes mesmo de ouvir o PicPay, "diante do possível procedimento irregular praticado pelo conglomerado supracitado, ao arrepio das regras estabelecidas no Acordo de Cooperação Técnica firmado entre o banco e esta autarquia". Mas a instituição será notificada para que "apresente documentos que comprovem o cumprimento das condicionantes, assegurando-lhe o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório, sendo vedado quaisquer repasses administrativos sem que as mesmas demonstrem terem cumprindo integralmente todas as normas contidas nas Instruções Normativas e nas cláusulas dos respectivos instrumentos contratuais".

O PicPay nega irregularidades, diz que o produto "está integralmente aderente à regulamentação vigente" e que a denúncia é "fantasiosa". A instituição diz ainda que "a solução não configura operação de crédito, mas sim o adiantamento de um valor ao qual o beneficiário já tem direito, isto é, um direito creditório". "O PicPay seguirá comprometido com o crédito responsável, a concorrência leal e, principalmente, com o direito de escolha dos beneficiários do INSS."