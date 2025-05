Bradesco: risco de inadimplência explica cautela no consignado privado

A cautela do Bradesco — assim como dos demais bancões privados — na adesão ao programa do crédito consignado para os trabalhadores com carteira assinada pode ser explicada pelo risco de inadimplência, diz o CEO do Bradesco, Marcelo Noronha. A despeito das garantias atreladas a uma parcela do FGTS, o banco vê hoje a modalidade de Crédito ao Trabalhador como tendo um risco de crédito clean (sem garantias).

"Tem bancos fazendo com mais segurança, mas não são os privados. E outros fazendo com taxas maiores, acho que correndo algum risco, sabendo que eles têm um risco clean", afirmou o executivo durante conversa com a imprensa para a divulgação dos resultados do primeiro trimestre. "Se a gente não está fazendo (em grandes volumes), é porque a gente vai com o pé no chão."

O banco lucrou R$ 5,9 bilhões no primeiro trimestre, alta de 39% sobre o mesmo período do ano anterior e acima da expectativa do mercado.