Itaú vê consignado privado como positivo, mas de risco mais elevado

"Acho que vai ter uma mudança importante na capacidade de ofertar crédito, em preços possivelmente mais competitivos que o crédito pessoal, dependendo naturalmente do risco onde esse empregado e essa empresa estão inseridos", disse Maluhy.

O Itaú tem hoje uma carteira de R$ 12 bilhões no consignado privado pelas regras antigas — em que a concessão se dava por meio de convênios com grandes empresas. O valor equivale a 30% de participação no total da carteira de consignado privado antigo. Segundo Maluhy, o banco terá "uma fatia justa" do mercado pelas novas regras, mas entende que, nesta primeira etapa, os clientes que tomaram crédito não são o perfil típico de correntistas do banco.

"O que teve de novo é que agora os bancos podem operar através dos seus aplicativos, então isso começa a mudar também o volume a ser desembolsado no mercado. E a gente quer ter a participação que a gente acredita e atuar no mercado que a gente acredita. A gente tem visto que uma boa parte do que foi subscrito nos últimos meses são populações com muito mais risco e empresas de menor capacidade de pagamento", afirmou.

Ele lembrou ainda que foi sugestão dos bancos a implementação de um processo de transição para evitar que o novo crédito fosse concedido para quem já tem um crédito pessoal, para evitar o superendividamento.