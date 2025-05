Brasileiro faz bico pra pagar dívida e isso explica mau humor na economia

Além dos bicos, o brasileiro também espera equilibrar as contas cortando despesas — mencionado por 33% dos entrevistados, ante 14% em 2021. A lista de como os brasileiros esperam conseguir pagar as contas conta ainda com a esperança na melhora da economia (19%), fazer hora extra (19%), vender bens (17%) e tomar um novo empréstimo com bancos (17%) ou com parentes (9%). Há ainda quem aposte numa fezinha: 6% acha que vai sair dessa com as apostas esportivas.

A pesquisa Panorama da Inadimplência no Brasil ouviu 1283 pessoas maiores de 18 anos em todo o país, entre 7 e 20 de janeiro.

Recorrência

O estudo mostra que 58% dos inadimplentes já estiveram nesta condição anteriormente — e entrar para o Serasa ou SPC deixou de ser dissuasivo. "Esse modelo de punição não resolve. As pessoas fazem um rodízio nos mecanismos de crédito. Fica inadimplente em um cartão e mantém o outro. O crédito é fundamental para a sobrevivência sobretudo das classes C e D. Se não pudesse pagar em 10 vezes, a pessoa não compraria o celular. O problema são os juros que transformam a dívida em uma bola de neve", diz Meirelles.

Nada menos do que 70% dos endividados (43 milhões de brasileiros) estão atrasados no pagamento da conta de cartão de crédito — modalidade onde estão as mais altas taxas, de mais de 300% ao ano. No ano passado, essa fatia era de 60%. E em 2021, 49%.

Já os que devem para bancos ou financeiras somam 43%, enquanto 23% atrasaram a conta do celular e 20% estão no cheque especial.